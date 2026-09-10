Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στην κλινική – Τα ερωτήματα και η έρευνα των αστυνομικών

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης (9/9). Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε, την άδεια λειτουργίας της κλινικής και αναζητούν απαντήσεις για τον χρόνο του θανάτου και τη διαχείριση του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς και εάν η κλινική ήταν εξοπλισμένη και διέθετε πιστοποιημένο γιατρό για την πράξη αυτή.
  • Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών και του Ιατρικού Συλλόγου για την υπόθεση, με κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ώρα του θανάτου και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

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Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

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Στις εικόνες, που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται η στιγμή που το ασθενοφόρο στρίβει, με μεγάλη ταχύτητα και την σειρήνα αναμμένη, από την Ηροδότου στην Καρνεάδου, προκειμένου να παραλάβει τον τραγουδιστή και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η διαδικασία που ακολουθείται για την πλασμαφαίρεση, δηλαδή ποιο είναι το πρωτόκολλο για να υποβληθεί κάποιος σε αυτή την ιατρική πράξη.

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Αυτό που προκύπτει είναι ότι η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπεία, που αφορά συγκεκριμένες παθήσεις, και μπορεί να την κάνει γιατρός που διαθέτει εξειδικευμένη πιστοποίηση και ειδικό μηχάνημα.

Μένει να διαπιστωθεί εάν η επίμαχη κλινική που λειτουργούσε το ζευγάρι στην Καρνεάδου ήταν εξοπλισμένη και εάν υπήρχε γιατρός, που είναι πιστοποιημένος να κάνει αυτή την πράξη, όπως και εάν η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη απαιτούσε αυτή την θεραπεία.

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Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών στην κλινική, παρουσία των δυο γιατρών

Πριν από λίγο αποχώρησε από την κλινική το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο πραγματοποίησε αυτοψία με εντολή εισαγγελέα και συμμετέχει στις έρευνες για να διαπιστωθεί εάν η κλινική διαθέτει άδεια λειτουργίας, ενώ εντός του ιατρείου παραμένουν οι αστυνομικοί και το ζευγάρι των γιατρών.

Οι αρχές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως πότε επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή, εάν δηλαδή έχασε την ζωή του πριν από την  ιατρική πράξη ή μετά, και ύστερα από πόση ώρα έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Άλλο ένα ερώτημα, είναι κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η συνοδεία του ασθενούς και εάν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη στους διασώστες.

Την έρευνα και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ στην υπόθεση συμμετέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δείτε το βίντεο:

 

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