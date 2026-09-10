Τροχαίο με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την 62χρονη, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η 21χρονη

Η 62χρονη γυναίκα αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα 10/9/2026, από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», έπειτα από τον τραυματισμό της στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ η 21χρονη, παραμένει νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική, έπειτα από χειρουργική επέμβαση, στην οποία υπεβλήθη. Το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις γυναίκες, σημειώθηκε χθες 9/9/2026, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε στη στάση και σε σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 62χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Νεάπολη, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα (10/9/2026), από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η 21 ετών τραυματίας παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, έπειτα από την χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε χτες (9/9/2026), γύρω στη 13.00 μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
  • Λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και σε σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», αναμένεται να λάβει σήμερα (10/9/2026), η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες (8/9/2026) στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου, βρίσκεται η 21 ετών τραυματίας.

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Η νεαρή γυναίκα, υποβλήθηκε χθες (9/9/2026) σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, και παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, για την εξέλιξη της μετεγχειρητικής της πορείας.

Η 62χρονη νοσηλεύεται στην Χειρουργική Κλινική, με τα τραύματά της να χαρακτηρίζονται ελαφρά. Εξιτήριο έλαβαν, χθες (9/9/2026) το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματισμένες, αφού έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς, για τη φάση της ανάρρωσής τους.

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Το χρονικό του ατυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε χτες (9/9/2026), γύρω στη 13.00 μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια, στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα.

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