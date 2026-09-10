Κίνα: Τουλάχιστον 25 νεκροί από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στο Τσινγκτάο – Αγωνία για τους αγνοούμενους

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Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με ξένη σημαία, το οποίο βρισκόταν δεμένο σε λιμάνι της πόλης Τσινγκτάο, στην ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 42 άνθρωποι, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Από τους 42 επιβαίνοντες και μέλη του πληρώματος, 17 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το πλοίο, με πέντε από αυτούς να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το CCTV.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ ζήτησε να απεγκλωβιστούν όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι στο πλοίο.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπούν δευτερογενή ατυχήματα.

20 people are dead and 5 remain missing after a foreign-flagged cargo ship caught fire during repairs at Qingdao Beihai Shipbuilding in China on Sept 10. Of the 42 people aboard, 12 evacuated safely and 5 were hospitalized with injuries. All 5 are in stable condition. https://t.co/yWjNTSW59X pic.twitter.com/FNTpETFvuv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 10, 2026

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το πλοίο βρισκόταν για συντήρηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 τοπική ώρα της Πέμπτης, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε ναυπηγείο του Τσινγκτάο για εργασίες συντήρησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο λίγο περισσότερο από τρεις ώρες αργότερα, σύμφωνα με το CCTV.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι πυκνοί καπνοί υψώνονταν από το πλοίο, ενώ εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα τα κινεζικά κρατικά μέσα κατέγραφαν το μέγεθος της πυρκαγιάς.

Το πλοίο Ocean Melody

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το Ocean Melody, ένα φορτηγό πλοίο μήκους περίπου 190 μέτρων, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας.

Το πλοίο είχε φτάσει στο Τσινγκτάο στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας MarineTraffic.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Δεύτερο σοβαρό δυστύχημα σε κινεζικό ναυπηγείο μέσα σε έναν μήνα

Το νέο δυστύχημα σημειώνεται σχεδόν έναν μήνα μετά από έκρηξη σε ναυπηγείο στην επαρχία Φουτζιάν, στη νοτιοανατολική Κίνα.

Από εκείνο το περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του ένας διασώστης, ενώ ακόμη 12 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.