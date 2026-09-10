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Υπό έλεγχο φωτιά στο Νησί Ιωαννίνων – Με τα καραβάκια της λίμνης η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στις αρχές των Ιωαννίνων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων να χρησιμοποιεί τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης και μια πλωτή πλατφόρμα για τη μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στις αρχές των Ιωαννίνων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας.
  • Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, με την κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων.
  • Για την κατάσβεσή της, λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής, επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης καθώς και η ειδική πλωτή πλατφόρμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στις αρχές των Ιωαννίνων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, καθώς η πρόσβαση στο σημείο απαιτούσε ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής.

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά των πυροσβεστών, του εξοπλισμού αλλά και οχημάτων, επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης καθώς και η ειδική πλωτή πλατφόρμα, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

 

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