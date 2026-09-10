LIVE UPDATE
Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πρώην μάνατζερ Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα κλάψουν και οι ένοχοι»

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος, πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβη σε οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι «θα κλάψουν και οι ένοχοι». Η συνεργασία τους έληξε το 2018 λόγω επαγγελματικών διαφωνιών, αν και ο Χατζόπουλος είχε σεβαστεί τη σχέση εμπιστοσύνης τους, μη μιλώντας ποτέ δημόσια για τον Μαζωνάκη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οργισμένη η ανάρτηση του πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη, Δημήτρη Χατζόπουλου προειδοποιώντας ότι «θα κλάψουν και οι ένοχοι».
  • «Θα κλάψουν και οι ένοχοι όχι τόσο υποκριτικά αλλά κυρίως λόγω της αξιακής τους ανεπάρκειας δεν έχουν συνείδηση για τη διαχρονική ευθύνη τους», έγραψε ο Δημήτρης Χατζόπουλος.
  • Ο Δημήτρης Χατζόπουλος υπήρξε μάνατζερ και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2018, όταν οι δρόμοι τους χώρισαν ξαφνικά εξαιτίας επαγγελματικών τους διαφωνιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οργισμένη η ανάρτηση του πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη, Δημήτρη Χατζόπουλου προειδοποιώντας ότι «θα κλάψουν και οι ένοχοι».

Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβάλλεται για αύριο η νεκροψία έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του – Θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος

«Θα χυθούν πολλά δάκρυα κροκοδείλια κι αληθινά, τα πιο πολλά διαδικτυακά (το εύκολο), θα κάνουν όλοι το καθήκον τους κυρίως οι επονομαζόμενοι επώνυμοι και θα θρηνήσουν πραγματικά οι ανώνυμοι σε πολλές γωνιές της Ελλάδας κι όπου υπάρχει Ελληνισμός» έγραψε ο Δημήτρης Χατζόπουλος. «Θα κλάψουν και οι ένοχοι όχι τόσο υποκριτικά αλλά κυρίως λόγω της αξιακής τους ανεπάρκειας δεν έχουν συνείδηση για τη διαχρονική ευθύνη τους. Θα μου επιτρέψετε σε αυτή τη φάση το βωβό πένθος. Κι αν θέλετε να πείσετε ακολουθήστε με. Τα ξαναλέμε», συμπλήρωσε.

Δημήτρης Χατζόπουλος: Το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος υπήρξε μάνατζερ και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2018, όταν οι δρόμοι τους χώρισαν ξαφνικά εξαιτίας επαγγελματικών τους διαφωνιών που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά. Ο πρώτος ήταν αρκετά αναγνωρισμένος στον χώρο του, πολύ πριν συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Το 1994, ο Δημήτρης Χατζόπουλος είχε ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής και management «Ερωδιό Live» με σκοπό τη διοργάνωση συναυλιών και την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, με αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες από τον, έντεχνο, κυρίως χώρο, ανάμεσά τους η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τα μάτια του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη: «Η φωνή του είναι η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι»

Αν και το επαγγελματικό «διαζύγιο» των δύο αντρών είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή στον καλλιτεχνικό χώρο και μάλιστα είχε ζητηθεί από τον Δημήτρη Χατζόπουλο να μιλήσει δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που εκείνος δεν έκανε ποτέ καθώς σεβόταν απόλυτα τη σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που είχαν χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΜΑΖΩΝΑΚΗ – ΠΗΓΗ: FACEBOOK
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΜΑΖΩΝΑΚΗ – ΠΗΓΗ: FACEBOOK

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ