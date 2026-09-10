Πρώην μάνατζερ Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα κλάψουν και οι ένοχοι»

Οργισμένη η ανάρτηση του πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη, Δημήτρη Χατζόπουλου προειδοποιώντας ότι «θα κλάψουν και οι ένοχοι».

«Θα χυθούν πολλά δάκρυα κροκοδείλια κι αληθινά, τα πιο πολλά διαδικτυακά (το εύκολο), θα κάνουν όλοι το καθήκον τους κυρίως οι επονομαζόμενοι επώνυμοι και θα θρηνήσουν πραγματικά οι ανώνυμοι σε πολλές γωνιές της Ελλάδας κι όπου υπάρχει Ελληνισμός» έγραψε ο Δημήτρης Χατζόπουλος. «Θα κλάψουν και οι ένοχοι όχι τόσο υποκριτικά αλλά κυρίως λόγω της αξιακής τους ανεπάρκειας δεν έχουν συνείδηση για τη διαχρονική ευθύνη τους. Θα μου επιτρέψετε σε αυτή τη φάση το βωβό πένθος. Κι αν θέλετε να πείσετε ακολουθήστε με. Τα ξαναλέμε», συμπλήρωσε.

Δημήτρης Χατζόπουλος: Το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος υπήρξε μάνατζερ και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2018, όταν οι δρόμοι τους χώρισαν ξαφνικά εξαιτίας επαγγελματικών τους διαφωνιών που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά. Ο πρώτος ήταν αρκετά αναγνωρισμένος στον χώρο του, πολύ πριν συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Το 1994, ο Δημήτρης Χατζόπουλος είχε ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής και management «Ερωδιό Live» με σκοπό τη διοργάνωση συναυλιών και την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, με αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες από τον, έντεχνο, κυρίως χώρο, ανάμεσά τους η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Αν και το επαγγελματικό «διαζύγιο» των δύο αντρών είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή στον καλλιτεχνικό χώρο και μάλιστα είχε ζητηθεί από τον Δημήτρη Χατζόπουλο να μιλήσει δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που εκείνος δεν έκανε ποτέ καθώς σεβόταν απόλυτα τη σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που είχαν χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.