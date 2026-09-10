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Μια απόρρητη έκθεση των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών που ήρθε στο φως της δημοσιότητας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη δράση πρώην στελεχών των πλέον εκπαιδευμένων μονάδων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της The Telegraph, βετεράνοι των ειδικών δυνάμεων φέρονται να παρείχαν προηγμένη στρατιωτική εκπαίδευση σε Ρώσους πολίτες και ενεργά στελέχη του ρωσικού στρατού επί ευρωπαϊκού εδάφους — ακόμη και για τις ανάγκες του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Αυτό προκύπτει από διαρροή υπομνήματος των μυστικών υπηρεσιών, το οποίο περιήλθε στη γνώση των Τομ Κότεριλ και Τόνι Ντάιβερ της βρετανικής εφημερίδας.

Μια αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών που παραγγέλθηκε από τη συμμαχία «Five Eyes» καταλήγει με υψηλό βαθμό βεβαιότητας στο συμπέρασμα ότι βετεράνοι των δυτικών ενόπλων δυνάμεων στρατολογήθηκαν για να εκπαιδεύσουν Ρώσους πολίτες και «ενεργό στρατιωτικό προσωπικό».

Η συμμαχία Five Eyes αποτελείται από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Το σημείωμα συντάχθηκε για την Αυστραλιανή Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών (ASIS) και περιήλθε στην κατοχή της Telegraph.

Η υποψία αυτή αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας από τις αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες.

Σεμινάρια ελεύθερων σκοπευτών

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης που διαχειρίζεται η εταιρεία Alfa-Metal στη βόρεια Βουλγαρία.

Εκεί φέρεται να εργάζονταν εκπαιδευτές από δυτικές μονάδες ελίτ – συμπεριλαμβανομένων της βρετανικής SAS, των Αυστραλών κομάντος, των αμερικανικών αστυνομικών δυνάμεων και των US Navy SEALs.

Στο κέντρο αυτό προσφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων και ελεύθερων σκοπευτών έναντι περίπου 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπόμνημα των μυστικών υπηρεσιών, Ρώσοι πολίτες φαίνεται πως συνέχιζαν να εκπαιδεύονται εκεί ακόμη και μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Βετεράνοι των αυστραλιανών ειδικών δυνάμεων ανέφεραν ότι μέλη του προσωπικού τους ενημέρωσαν πως ακόμη και το 2025, Ρώσοι συμμετείχαν σε σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης μάχης σώμα με σώμα.

Ωστόσο, η Alfa-Metal διαφωνεί κάθετα με αυτούς τους ισχυρισμούς.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Η Alfa-Metal απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιήσαμε ή χρησιμοποιούμε πρώην μέλη της βρετανικής SAS ή άλλων δυτικών ειδικών δυνάμεων για την εκπαίδευση Ρώσων υπηκόων ή ατόμων που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία εκ μέρους της Ρωσίας. Αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής».

Αναζήτηση βετεράνων από τη βουλγαρική εταιρεία

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διαφημίζει στον ιστότοπό της το λογότυπο της SAS, ενώ μόλις πριν από έξι μήνες αναζητούσε ρητά έναν «Βρετανό πολίτη» με «ισχυρή επιχειρησιακή εμπειρία και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτής».

Επιπλέον, στη σελίδα των εκπαιδευτών της Alfa-Metal φαίνεται να περιλαμβάνεται ένας Αμερικανός βετεράνος, ο οποίος δηλώνει ότι υπηρέτησε επί δώδεκα χρόνια στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ (US Army Special Operations Command).

Πολλές πηγές μέσα από τη SAS θεωρούν την κατηγορία ιδιαίτερα σοβαρή. Μια ανώτερη πηγή ανέφερε: «Η SAS είναι μια μικρή κοινότητα και οι άνθρωποι μιλούν μεταξύ τους. Αν κάποιοι έκαναν κάτι τέτοιο, θα το γνωρίζαμε».

Ο Φιλ Κάμπιον, πρώην αρχιλοχίας της SAS, δήλωσε πως «Θα ήταν ανήθικο αν τα στρατεύματά μας εκπαίδευαν στρατιώτες οι οποίοι τελικά θα πολεμούσαν εναντίον των δικών μας ανθρώπων».

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Γουάιτ, συνταξιούχος συνταγματάρχης της SAS, σημειώνει πάντως ότι οι βετεράνοι των ειδικών δυνάμεων μεταπηδούσαν πάντα στη «δευτερογενή αγορά» των στρατιωτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.