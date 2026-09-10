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ΕΕ: Μείωση 17% στις αιτήσεις ασύλου το πρώτο εξάμηνο του 2026 – Οι 4 χώρες που σηκώνουν το βάρος

Οι αιτήσεις για παροχή ασύλου στις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία παρουσίασαν μείωση κατά 17% το πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τις 332.000, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA). Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, ενώ οι Αφγανοί, Βενεζουελάνοι και Μπανγκλαντεσιανοί αποτελούν τις κυριότερες ομάδες αιτούντων.

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Διεθνή Νέα

Ευρωπαϊκή Ένωση άσυλο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA) κατέγραψε περίπου 332.000 νέα αιτήματα διεθνούς προστασίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος, μείωση κατά σχεδόν 17% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.
  • Τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων δέχτηκαν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, ενώ οι Αφγανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων.
  • Η μείωση συνδέεται με διαφορετικούς παράγοντες που αλλάζουν το μείγμα των χωρών προέλευσης των αιτούντων άσυλο, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο των αιτήσεων που έχουν τύχει επεξεργασίας έγιναν δεκτές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε σταθερά πτωτική τροχιά παρέμειναν οι αιτήσεις για παροχή ασύλου στις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία το πρώτο μισό της χρονιάς.

Τη μείωση αυτή αποτυπώνουν τα νεότερα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA).

Η εδρεύουσα στη Μάλτα υπηρεσία κατέγραψε περίπου 332.000 νέα αιτήματα διεθνούς προστασίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος. Πρόκειται για μείωση κατά 67.000 ή σχεδόν 17%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Γαλλία έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, περίπου 69.000 ή το ένα πέμπτο όλων των αιτήσεων ασύλου. Ακολουθούν η Ιταλία με περίπου 66.000 αιτήσεις, η Ισπανία με 54.732 και η Γερμανία με 54.454 αιτήσεις.

Οι χώρες προέλευσης και οι αιτίες της μείωσης

Οι Αφγανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, με περίπου 39.000 αιτήσεις, σύμφωνα με την EUAA. Οι Βενεζουελάνοι έρχονται δεύτεροι με 33.000 αιτήσεις. Οι υπήκοοι Μπανγκλαντές αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα, με περίπου 22.000 αιτήσεις.

Η υπηρεσία ανέφερε πως η μείωση -μέρος μιας συνεχιζόμενης τάσης από το 2024- συνδέεται με διαφορετικούς παράγοντες που αλλάζουν το μείγμα των χωρών προέλευσης των αιτούντων άσυλο.

Η υπηρεσία σημειώνει την «εύθραυστη και συνεχιζόμενη πολιτική μετάβαση στη Συρία», που επηρεάζει τους αριθμούς των αφίξεων, καθώς και τις προσπάθειες της ΕΕ να συνεργαστεί με χώρες προέλευσης και διέλευσης προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που αιτούνται άσυλο στην ΕΕ.

Τα ποσοστά αποδοχής και οι νέοι κανόνες

Λιγότερο από το ένα τρίτο των αιτήσεων που έχουν τύχει επεξεργασίας τους έξι πρώτους μήνες του χρόνου έχουν γίνει δεκτές, διευκρίνισε η EUAA, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας στο μέλλον.

Με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο, οι αιτούντες άσυλο που προέρχονται από χώρες για τις οποίες το ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό πολιτών τους ως προσφύγων ήταν κάτω από 20% την αμέσως προηγούμενη χρονιά, υπόκεινται σε μια πιο γρήγορη διαδικασία που συνοδεύεται από ταχεία επιστροφή σε περίπτωση απόρριψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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