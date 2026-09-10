Ενέργεια: «Καίνε» τους καταναλωτές τα καύσιμα – Ποιες είναι οι προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα, με τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες να είναι δυσοίωνες. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και με προοπτική να φτάσει τα 2,15 ευρώ.

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Oικονομία

καύσιμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιμέτωποι με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα βρίσκονται οι καταναλωτές, με τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες να είναι δυσοίωνες.
  • Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,10 λεπτά ανά λίτρο βάζοντας «φωτιά» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
  • Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών, η τιμή θα είχε φτάσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο.

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Αντιμέτωποι με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα βρίσκονται οι καταναλωτές, με τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες να είναι δυσοίωνες.

Καύσιμα: Ξεπέρασαν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης – Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες και τα σενάρια για νέα επιδότηση στο diesel

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,10 λεπτά ανά λίτρο βάζοντας «φωτιά» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο ενώ εάν δεν υπήρχε η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια η τιμή θα είχε φτάσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Σημειώνεται ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου ήταν στα 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

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