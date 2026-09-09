Πιερρακάκης στον Realfm 97,8: Προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους – Ο κ. Τσίπρας υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη

Για τα μέτρα της ΔΕΘ, την κριτική της αντιπολίτευσης και την πατριωτική εισφορά μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τα μέτρα, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι το «”προεκλογικά” στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε με όρους όχι χρονικούς, αλλά ποιοτικούς. Δηλ. λες ένα πυροτέχνημα ή κάνεις μία κίνηση για να απευθυνθείς σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι, δεν είναι αυτή η προσέγγισή μας και ποτέ δεν δούλεψε αυτό στην πολιτική ιστορία της χώρας. Πάντοτε η λογική είναι να επιβραβεύει ο κόσμος τις κυβερνήσεις εκείνες που αισθάνονται ότι έχουν σταθερό χέρι στο τιμόνι και ξέρουν να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους, ει δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες που να μη δουν την αντανάκλασή τους, τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και τρίτη παρατήρηση: σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι «από πού θα κόψουν» οι συνάδελφοι, δηλ. τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα 4 δισ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Σε καμία περίπτωση δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ανάσα».

Σε ερώτηση για τη «γκρίνια» που υπάρχει, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και τα ζητήματα και δεν θα ισχυριστώ σε καμία περίπτωση ότι το πακέτο έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα. Έρχεται να δώσει ανάσα, να αναγνωρίσει προβλήματα… Υπήρχαν αδικίες και ερχόμαστε και τις διορθώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς και να κάνεις το καλύτερο δυνατό με δεδομένες τις δυνατότητες. Και υπογραμμίζω το «με δεδομένες τις δυνατότητες». Δεν πιστεύω σε ένα πολιτικό σύστημα που υπόσχεται και τάζει κάτι που δεν έχει. Αυτό περνά τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Επίσης αυτό το πακέτο θα έχει κάτι που θα έχει μεγάλη διάρκεια μέσα στον χρόνο: και αυτό είναι ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ακόμη ότι «είναι πολύ σημαντικό να μη δίνεις τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά». Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα βίωσε το τι σημαίνει spreads και να μη μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου, Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια 10ετία. Δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μας δίνουν και μια υπευθυνότητα, αλλά η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω και το μάθαμε όλοι πολύ βίαια ότι ο μόνος τρόπος για να λύνεις προβλήματα, είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα- βήμα με ό, τι χρήματα έχεις, με έναν σωστό τρόπο να απευθύνεσαι σε όσους το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει».

Για τους συνταξιούχους και την ενίσχυση των 400 ευρώ

Σχετικά με τους συνταξιούχους και γιατί επελέγη το ηλικιακό κριτήριο για τα 400 ευρώ, ο υπουργός απάντησε:

«Επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. Είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό ήταν ένα κριτήριο και βέβαια, κρατήστε ότι η Εθνική Σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά, ενώ εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Άρα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Όλα όμως, γίνονται με βάση τον διαθέσιμο χώρο, ούτε με ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιους θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν λέει κανείς για τα αντίμετρα ποτέ».

Για την «Πατριωτική Εισφορά» που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας

Αναφερόμενος στην πρόταση Τσίπρα για «Πατριωτική Εισφορά» στους πλούσιους, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε χαρακτηριστικά ότι «προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες στοχευμένες περιπτώσεις να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία όπως τώρα για παράδειγμα με το μέτρο για τα μπόνους των στελεχών».

Όπως είπε «αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό, το κάνουμε. Αλλά αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους και ο κ. Τσίπρας υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί. Θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Αυτή είναι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, η αφαίρεση βαρών. Με την ανάπτυξη και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είμαστε σε έναν θετικό κύκλο και το κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης γυρνάει πίσω».

Για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι «θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής τη φράση από πολλούς πολιτικούς διαφορετικών κομμάτων να λένε ότι “πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν βγαίνεις στη σύνταξη”. Θυμάμαι να το συζητά το πολιτικό σύστημα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό η Πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί στο ξεκίνημα της ζωής του. Το κάναμε και πέρυσι μηδενίζοντας τον φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω των 25 ετών και τώρα κάνουμε αυτό (σ.σ. τον κουμπαρά)».

Όπως υπογράμμισε, «δεν είναι το μόνο εργαλείο που δίνει η Πολιτεία. Και άλλα εργαλεία δίνονται παραλλήλως, όπως το επίδομα Α21, το επίδομα γέννησης παιδιού και έχουμε και ένα νέο φορολογικό σύστημα από πέρυσι που άλλαξε το πώς φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχεις. Αυτό το εργαλείο του «Κουμπαρά» έχει «κόφτη» τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, δεν αφορά στους πιο πλούσιους αλλά αφορά σε όλους εκείνους που θέλουν για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στον κουμπαρά».

Για την ακρίβεια

«Η πολιτική για την ακρίβεια δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ενώ και οι ανακοινώσεις για μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί. Το 30% είναι συνάρτηση και των επενδύσεων. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο θέμα της κατοικίας, που είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση αλλά η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για τον χρονικό ορίζοντα των μέτρων μετά τις εκλογές

Σε ερώτηση για τον χρονικό ορίζοντα των μέτρων, μετά τις εκλογές ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «δεν θεσμοθετήσαμε αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός; Αυτό δεσμεύει και τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν θεσμοθετήσαμε αυξήσεις στις συντάξεις με αυτοματοποιημένο τρόπο που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης; Πολλές φορές οι κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις που κοιτάζουν τον μακρύ χρόνο και πάλι καλά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε τη λογική του «εδώ και τώρα». Ο κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, για τα επόμενα 18 χρόνια. Αν μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί και θέλει να αλλάξει ένα μέτρο ας το αλλάξει όταν αφορά σε χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών του. Όταν κάτι είναι καλό και σωστό το θεσμοθετείς για το μέλλον».

«Ως κυβέρνηση θα κριθούμε από το εάν είμαστε ανταποκρίσιμοι στα προβλήματα του κόσμου»

Σε ερώτηση για τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ, ο υπουργός απάντησε: «κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό για το τι συνέβη τη δεκαετία του ’90, του 2000. Τα προσωπικά δεν ενδιαφέρουν κανέναν, αλλά τα προβλήματα. Εμείς θα κριθούμε σαν κυβέρνηση από το εάν είμαστε ανταποκρίσιμοι στα προβλήματα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Όλα τα αλλά δεν ενδιαφέρουν κανέναν».

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