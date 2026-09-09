Φωτιά στην Κόνιτσα: Καίει για 10η ημέρα – Ζημιά ενός αιώνα στο πυκνό ελατοδάσος

Για δέκατη ημέρα συνεχίζεται η φωτιά στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 48 οχήματα, τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος.

Το μέτωπο έχει απομακρυνθεί από την πόλη, αλλά εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία, πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη χαράδρα, ενώ και οι μοναχοί από το κοντινό μοναστήρι, συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η εικόνα του μετώπου και οι προκλήσεις της κατάσβεσης

Η πυρκαγιά στη Βόρεια Πίνδο, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου πιθανότατα από πτώση κεραυνού, παρουσιάζει πλέον αισθητά βελτιωμένη εικόνα, χωρίς ενιαίο μέτωπο. Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεσή της, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, των συνεχών αναζωπυρώσεων και κυρίως, της δύσβατης μορφολογίας του εδάφους. Οι απότομες πλαγιές, οι βαθιές χαράδρες και η πυκνή βλάστηση καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, σε πολλά από τα σημεία.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα πεζοπόρα τμήματα, τους δασοκομάντος και τα εναέρια μέσα. Την Τρίτη (8/9/2026), το «βάρος έπεσε» στη χαράδρα του Αώου, όπου πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα, πραγματοποίησαν αδιάκοπες ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίστηκαν διάσπαρτες εστίες προς την Πηγή Κόνιτσας, για την οριστική εξάλειψη του κινδύνου.

Η κινητοποίηση της κοινωνίας και ο απολογισμός της καταστροφής

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε ενεργά και η τοπική κοινωνία, με εθελοντές, κατοίκους, δασεργάτες, μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Κόνιτσας, καθώς και μοναχούς της περιοχής, οι οποίοι ανέβηκαν στο βουνό για να συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Αν και η απειλή προς την πόλη της Κόνιτσας έχει υποχωρήσει, η επόμενη μέρα φέρνει στο προσκήνιο τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εκτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό της αποκατάστασης, καθώς η απώλεια της βλάστησης αυξάνει την ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει των φθινοπωρινών βροχών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», περισσότερα από 100 χρόνια θα χρειαστούν για να αναγεννηθεί το δάσος, που κάηκε στο όρος Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Η πυρκαγιά συνέχιζε χθες (8/9) για ένατη συνεχόμενη ημέρα, σε μία από τις πιο δύσβατες αλλά και οικολογικά σημαντικές περιοχές, της Βόρειας Ελλάδας. Περίπου 8.000 στρέμματα είχαν καεί έως χθες (8/9/2026), σύμφωνα με στοιχεία του FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, στη Ζώνη ΙΙ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, η οποία υπάγεται σε καθεστώς αυξημένης προστασίας. Πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο, πυκνή δασική βλάστηση και περιορισμένο οδικό δίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες (8/9/2026), ελικόπτερα μετέφεραν φορητές υδατοδεξαμενές στους δασοκομάντος, που επιχειρούσαν στο βουνό.

«Μιλάμε για μια πολύ ορεινή και απόκρημνη περιοχή, με πολύ πυκνά δάση», σημειώνει ο Ηλίας Τζιρίτης, συντονιστής δράσεων του WWF Ελλάς. «Πρέπει να δούμε σε ποιες περιοχές η πυρκαγιά ήταν επιφανειακή και πού έκαψε την κόμη των δέντρων, όπου και θα έχει μεγαλύτερο οικολογικό αποτύπωμα», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι για τα είδη που κυριαρχούν στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας η φυσική αναγέννηση μπορεί να είναι εξαιρετικά αργή. «Για τα τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρή καταστροφή, ο φυσικός επανεποικισμός από γειτονικές περιοχές μπορεί να απαιτήσει και περισσότερο από 100 χρόνια. Γίνεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, καθώς αυτά τα είδη – η ελάτη και η μαύρη πεύκη – δεν διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης όπως τα μεσογειακά οικοσυστήματα», λέει.

Κόνιτσα: 10η ημέρα μάχης με τις φλόγες – Η φωτιά επιμένει στα δύσβατα… Δάσος εκατοντάδων ετών καταστρέφεται… Κακές γλώσσες λένε ότι η ΤΈΡΝΑ έχει έτοιμες τις ανεμογεννήτριες…. pic.twitter.com/ZlbUpIvycl — Frida (@Fridafr1711) September 9, 2026

Πυρκαγιές σε μεγάλα υψόμετρα

Η φωτιά στην Κόνιτσα εντείνει την ανησυχία για τις ολοένα και συχνότερες εκτεταμένες πυρκαγιές στα ψηλά βουνά της Ελλάδας. Στο Παγγαίο, στο Μενοίκιο, στον Όρβηλο, όπου το 2024 η πυρκαγιά έκαιγε με χαμηλή ένταση επί 27 ημέρες, αλλά και στην Πίνδο, τα τελευταία χρόνια, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, έχουν γίνει στάχτη.

Περιοχές που θεωρούνταν περισσότερο προστατευμένες από τις μεγάλες φωτιές εμφανίζονται πλέον πιο ευάλωτες, καθώς η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία, επηρεάζουν και τα ορεινά δάση.

Σύμφωνα με τον Ηλία Τζιρίτη, που μίλησε στην εφημερίδα τα «ΝEA», η φωτιά στην Τραπεζίτσα, είναι χαρακτηριστική μιας νέας πραγματικότητας, που διαμορφώνεται. Οι πυρκαγιές στα μεγάλα υψόμετρα, που παλαιότερα δεν έφταναν συχνά σε τέτοιες διαστάσεις, πλέον μπορούν να παραμένουν ενεργές για πολλές ημέρες και να εξαπλώνονται σε μεγάλες εκτάσεις.

«Δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η συχνότητα εμφάνισης πυρκαγιών στα μεγάλα βουνά, καθώς πάντοτε είχαμε πυρκαγιές εκεί, κυρίως από φυσικές αιτίες, όπως οι κεραυνοί, αλλά το ότι αυτές φτάνουν να καίνε 15.000 ή και 30.000 στρέμματα και να διαρκούν πολλές ημέρες», επισημαίνει.

Οι καμένες εκτάσεις τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τις καταγραφές της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, που λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών πρόβλεψης, παρακολούθησης και αποτίμησης των δασικών πυρκαγιών και χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων, από την 1η έως και την 31η Αυγούστου, η συνολική καμένη έκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε 20.280 στρέμματα, με τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές του Αυγούστου να είναι στη Δωρίδα (4.450 στρέμματα) και στη Σκύρο (4.090 στρέμματα).

Καχριμάνης: «Απαιτούνται παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο της χαράδρας του Αώου»

Στην άποψη ότι απαιτούνται παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο της χαράδρας του Αώου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η κίνηση οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, επανήλθε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, με αφορμή τη συζήτηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης (10/9/2026), στην Περιφερειακή Επιτροπή για τη μεγάλη φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας.

Ο Περιφερειάρχης είχε και στο παρελθόν αναφερθεί στην ανάγκη διάνοιξης δρόμου ή δημιουργίας δυνατότητας ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις. Αυτή τη φορά, με αφορμή την πυρκαγιά που καίει για δέκα ημέρες σε δύσβατα σημεία, υποστήριξε ότι αν είχαν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις που πρότεινε εδώ και χρόνια, η αντιμετώπιση της φωτιάς θα ήταν ευκολότερη.

Ο κ. Καχριμάνης σημείωσε ότι δεν θεωρεί πως απαιτούνται αντιπλημμυρικά έργα στην Κόνιτσα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει σημειωθεί τέτοια έκταση καταστροφής που να δικαιολογεί άμεση ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα τον ερχόμενο χειμώνα. «Αντί να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπιζόταν καλύτερα η κατάσταση, λέμε τι θα γίνει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης επανέφερε και την παλαιότερη πρότασή του για δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων προς τη Μονή Στομίου. Όπως εξήγησε, η πρόσβαση θα μπορούσε να γίνεται με ηλεκτρική μπάρα και ελεγχόμενη χρήση, ώστε τον κωδικό ή τη δυνατότητα ανοίγματος να έχουν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και υπηρεσίες, όπως οι μοναχοί, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη σε περιστατικά πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης, χωρίς να σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή.