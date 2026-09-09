Δημόσιο: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης δανείων σε πολιτικούς υπάλληλους

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Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Επίσης επισημαίνεται πως, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.mtpy.gr → «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → κωδικοί taxis → «Αίτηση δανείου») (https://www.mtpy.gr/diathesimes-ypiresies).

Αιτήσεις που υποβάλλονται οποιαδήποτε στιγμή ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίζεται ωστόσο, η εν λόγω πλατφόρμα θα κλείσει όταν θα έχει εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό που έχει εγκριθεί.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) χορηγεί δάνεια (χρηματικές διευκολύνσεις) στους εν ενεργεία μετόχους του για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών κατά τη διάρκεια του υπαλληλικού τους βίου και εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Δάνεια από το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται μόνο οι εν ενεργεία μέτοχοι.

Μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. είναι οι μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, αλλά και οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι στο Μ.Τ.Π.Υ. υπάλληλοι των δήμων. Οι μέτοχοι που υπάγονται στην ΕΛΑΣ θα πρέπει να εφαρμόζουν την από 29/10/2024 Διαταγή της υπηρεσίας τους με αρ. 28030/24/2222968.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., βάσει των στοιχείων της ΕΑΠ που διαθέτει το Μ.Τ.Π.Υ. κατά την ημέρα της αίτησης και με την προϋπόθεση ότι πληρούν το ηλικιακό κριτήριο των 65 ετών (64 έτη-11 μήνες-29 ημέρες).

2. Ποιοι μένουν εκτός

Δεν χορηγείται δάνειο:

σε μη μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ.,

σε μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει διετή συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ.,

σε μετόχους που είναι άνω των 64 ετών-11 μηνών-29 ημερών,

σε μετόχους που δεν έχουν μηνιαίες συνεχόμενες τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.,

σε μετόχους που οφείλουν προηγούμενο δάνειο,

σε μετόχους που έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης,

σε μετόχους που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και

σε μετόχους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, πλην κεντρικής διοίκησης.

Σημειώνεται δε πως, οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αλλαγής στοιχείων, διότι αυτά λαμβάνονται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών.

Τα μόνα στοιχεία που απαιτείται να συμπληρώσουν στην αίτηση είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3.Η διαδικασία, τα επιτόκια και η αποπληρωμή

Όσοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την επόμενη ημέρα θα λάβουν στο email τους μήνυμα από το [email protected]. Εάν ο/η μέτοχος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που θα αναφέρεται στο ανωτέρω μήνυμα, αυτόματα η αίτηση δανείου θα ακυρωθεί και δεν θα υπάρξει δυνατότητα να διεκπεραιωθεί. Οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγχουν τον φάκελο των εισερχόμενων, αλλά και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Το Μ.Τ.Π.Υ. επισημαίνει ότι, κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι σημαντική η ορθή αναγραφή του email, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία με το Ταμείο και, κατά συνέπεια, η πρόσκληση υποβολής αίτησης προέγκρισης δανείου.

Στη συνέχεια, το Ταμείο θα προσκαλεί τους αιτούντες με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον αριθμό της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση προέγκρισης δανείου.

Το Μ.Τ.Π.Υ. διευκρινίζει ότι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλουν πολίτες οι οποίοι είναι μη μέτοχοι ή είναι μέτοχοι που όμως δεν πληρούν τα κριτήρια χορήγησης δανείου, θα ακυρώνεται αυτόματα.

Τα δάνεια χορηγούνται τοκοχρεωλυτικά και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αποπληρωμής και καθορίζεται, όπως και οι λοιπές επιβαρύνσεις των χορηγουμένων από το Μ.Τ.Π.Υ. δανείων, κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Το επιτόκιο χορήγησης των δανείων, το οποίο ενδέχεται να αλλάζει κάθε ημερολογιακό εξάμηνο, για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ανέρχεται στο 7% και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εξόφλησης του δανείου. Επίσης, το δάνειο επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (ψηφιακό τέλος συναλλαγών).

Σε περίπτωση που ο/η μέτοχος συνταξιοδοτηθεί εντός του χρονικού διαστήματος των 36 δόσεων, η εξόφληση του δανείου θα γίνει με παρακράτηση από το δικαιούμενο εφάπαξ που θα λάβουν από τον e-ΕΦΚΑ.

Το ονομαστικό ποσό δανείου που μπορεί να αιτηθεί ο μέτοχος αντιστοιχεί σε έναν ή δύο ή τρεις μηνιαίους βασικούς ακαθάριστους μισθούς. Η καθυστέρηση απόδοσης μηνιαίας δόσης βαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Με τη μη πληρωμή τριών διαδοχικών μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του δανείου, να κηρύξει άμεσα και άνευ άλλου το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και να αξιώσει την εξόφληση ολόκληρου του ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου και πάσης φύσεως τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας.