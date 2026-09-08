ΑΑΔΕ: Νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τα ΚΥΔ που διαχειρίζονται Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων που αφορά τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τους φορείς που υποβάλλουν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης για αγροτικές εκτάσεις. Η απόφαση, υπογεγραμμένη από τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή, καθορίζει τις διαδικασίες ελέγχου, διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος.

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ΑΑΔΕ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΝΤΙΜΕ - ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τους φορείς που υποβάλλουν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης για τις αγροτικές εκτάσεις.
  • Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων, καθώς και η διαδικασία επιβολής και επιμέτρησης των κυρώσεων.
  • Η εφαρμογή των νέων διαδικασιών αποσκοπεί στην ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων, στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τους φορείς που υποβάλλουν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης για τις αγροτικές εκτάσεις προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου και τις υποχρεώσεις όσων συμμετέχουν στη διαχείριση των αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

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Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων, καθώς και η διαδικασία επιβολής και επιμέτρησης των κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο αφορά τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον δικαιούχο ενίσχυσης, αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής να υποβάλλουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

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Με την απόφαση προσδιορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και το αντικείμενο των ελέγχων, οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων φορέων και οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που πρέπει να τηρούνται.

Παράλληλα, καθορίζονται τα στάδια για τη διαπίστωση παραβάσεων, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, τα κριτήρια για τον καθορισμό τους, αλλά και οι περιπτώσεις υποτροπής.

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Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται επίσης η διαδικασία προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τη δυνατότητα υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διενέργεια των ελέγχων και τις σχετικές προθεσμίες.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η εφαρμογή των νέων διαδικασιών αποσκοπεί στην ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων και των κυρώσεων, στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος υποβολής και διαχείρισης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

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