Νέο χάος σε βρετανικά αεροδρόμια: Τεχνικό πρόβλημα δεν επιτρέπει τις αναχωρήσεις από Χίθροου και Γκάτγουικ

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Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται σε αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, καθώς ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου Χίθροου, σήμερα Τρίτη, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι αφίξεις πτήσεων.

Το Χίθροου τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα και ότι τεχνικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο.

«Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του.

Προβλήματα ανέφεραν και τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Μάνστεστερ και Στάνστεντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα διαρκέσει η τεχνική βλάβη ούτε πόσες πτήσεις έχουν επηρεαστεί συνολικά.