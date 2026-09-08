Νέο χάος σε βρετανικά αεροδρόμια: Τεχνικό πρόβλημα δεν επιτρέπει τις αναχωρήσεις από Χίθροου και Γκάτγουικ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου και του Γκάτγουικ, λόγω τεχνικού προβλήματος στον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS. Οι αφίξεις δεν επηρεάζονται προς το παρόν, ενώ οι τεχνικοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται σε αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, καθώς ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.
  • Το πρόβλημα επηρεάζει τις αναχωρήσεις από Χίθροου και Γκάτγουικ, καθώς και τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου, του Μάντσεστερ και του Στάνστεντ.
  • Η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS διερευνά το τεχνικό ζήτημα με μηχανικούς επί τόπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί οι αφίξεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται σε αναχωρήσεις πτήσεων σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, καθώς ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου Χίθροου, σήμερα Τρίτη, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι αφίξεις πτήσεων.

Το Χίθροου τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα και ότι τεχνικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο.

«Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του.

Προβλήματα ανέφεραν και τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Μάνστεστερ και Στάνστεντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα διαρκέσει η τεχνική βλάβη ούτε πόσες πτήσεις έχουν επηρεαστεί συνολικά.

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