Διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ: Εγκατέλειψαν στον κήπο 2 από τους 4 πίνακες που έκλεψαν – Το κόλπο με το πριόνι και το σενάριο της «παραγγελίας»

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Στο στόχαστρο σπείρας επαγγελματιών διαρρηκτών βρέθηκε το Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-συρ-Μερ της Γαλλίας, από όπου αλλοδαποί κακοποιοί κατάφεραν να αφαιρέσουν πολύτιμα έργα τέχνης, προτού τραπούν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους μέρος της λείας.

Το χρονικό της θεαματικής διάρρηξης

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον συναγερμό του μουσείου στις 05:50 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Ο συναγερμός ειδοποίησε άμεσα τη δημοτική αστυνομία, οι άνδρες της οποίας έφτασαν στο σημείο μόλις πέντε λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών, οι δράστες ήταν δύο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποκαλύπτει ότι οι διαρρήκτες εισέβαλαν στην πρώην κατοικία του σπουδαίου ζωγράφου Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ δημιουργώντας μια τρύπα στον φράχτη του κήπου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μασόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, υπογράμμισε την επαγγελματική δράση των διαρρηκτών.

«Ήταν πραγματικά επαγγελματίες, φορούσαν κράνη, γάντια και μάσκες. Κατάφεραν να κατεβάσουν τους πίνακες χρησιμοποιώντας μεταλλικό πριόνι σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Ήταν πολύ καλά ενημερωμένοι».

Η καταδίωξη και τα ευρήματα στον κήπο

Οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή μόλις έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις. Για να αφαιρέσουν τα έργα τέχνης, έκοψαν τους πείρους που συγκρατούσαν τους πίνακες στη θέση τους, αποσπώντας συνολικά τέσσερις από τους δώδεκα πίνακες που εκτίθενται στο μουσείο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης διαφυγής τους, οι δράστες εγκατέλειψαν δύο από τους πίνακες, οι οποίοι εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από τις αρχές στον κήπο του κτιρίου.

Επιπλέον, στο σημείο της ληστείας βρέθηκαν δύο τσάντες, όπως επιβεβαίωσαν διασταυρωμένες πηγές στο BFMTV.

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Οι πίνακες και η εκτιμώμενη αξία

Όπως έγινε γνωστό από το BFM Nice, οι τέσσερις πίνακες που αποτελούσαν τον στόχο των διαρρηκτών είναι οι εξής:

«Ο Κοκό διαβάζει»

«Μαντάμ Κολονά Ρομανό»

«Νεαρό κορίτσι στο πηγάδι»

«Πορτρέτο της Μαντάμ Στέφαν Πισόν»

Όπως διευκρίνισε ο δήμος σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι δύο τελευταίοι πίνακες («Νεαρό κορίτσι στο πηγάδι» και «Πορτρέτο της Μαντάμ Στέφαν Πισόν») εξακολουθούν να αναζητούνται.

Η εκτιμώμενη αξία των έργων σε αυτό το στάδιο κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες και μίλησε στο BFMTV.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πόλης κάνει λόγο για ζημία ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για ανεκτίμητα έργα, είναι του Ρενουάρ. Δεν πωλούνται έτσι απλά, δεν μεταπωλούνται έτσι. Επομένως, είναι πιθανό να πρόκειται για παραγγελία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το διακριβώσουν οι ερευνητές», σημείωσε.

Οι ερευνητές αναλύουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τόσο εντός όσο και εκτός του μουσείου. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκληματολογικές έρευνες και η συλλογή γενετικού υλικού στο σημείο, ενώ οι δύο ύποπτοι καταζητούνται.

Η εισαγγελία της Γκρας ξεκίνησε επίσημη έρευνα, την οποία ανέθεσε στη δικαστική αστυνομία της Νίκαιας.