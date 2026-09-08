Σκέρτσος στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας – Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής

Για τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την κριτική της αντιπολίτευσης και την στάση του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε στην ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλλα, στον Realfm 97,8, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Ερωτηθείς για την ανάρτησή του στα μέσα δικτύωσης, με το ερώτημα εάν τελικά το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών ήταν καλύτερο το 2019 σε σχέση με το σήμερα, ο υπουργός Επικρατείας, σχολίασε ότι:

«Η ανάρτηση αυτή καταγράφει αναμφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες στην περίοδο 2015-2019 και 2019-2025 ή 2026, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία, κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στη λήθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περιόδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 2015-2019 και αναμοχλεύει προφανώς τη δυσφορία, που προκαλεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα εισοδήματα, που υπάρχει και κανείς δεν την αμφισβητεί. Εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε δηλαδή, ότι οι αριθμοί είναι πάνω, από τους ανθρώπους. Αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ότι το λέμε. Εμείς αυτό που λέμε, είναι ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πηγαίναν καλά την περίοδο 2015-2019, τότε σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά ή δεν μπορούν να ευημερούν και οι πολίτες», τόνισε.

«Και τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2015-2019 η Ελλάδα απέκλινε από την Ευρώπη. Ακούμε τώρα τον κ. Τσίπρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπόσχονται τη σύγκλιση, όταν αυτές οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την απόκλιση, τόσο στο ΑΕΠ, όσο στις επενδύσεις, όσο στις καταθέσεις. Όλα αυτά ήταν σε κατάρρευση την περίοδο 2015-2019. Προφανώς είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση να απωθούμε τις επώδυνες μνήμες.

Ωστόσο η μνήμη, ο αγώνας για τη μνήμη, είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε ως δημοκρατία προοπτική και ελπίδα. Και εμείς επενδύουμε πάνω στη μνήμη, όχι όμως με τη λογική του ότι θέλουμε να δοξαστούμε για έναν απολογισμό, αλλά κυρίως ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια και να κάνουμε το άλμα», είπε.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φραγκίσκου Κουτεντάκη, τομεάρχη οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος είπε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη ΔΕΘ να μειώσει τον ΦΠΑ, ανέφερε: «Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, στο οικονομικό του επιτελείο, και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγη με δύο βασικά προτάγματα: Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτό που δεν έγινε;».

Ο κ. Σκέρτσος απάντησε στο σχόλιο του Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που έκανε λόγο για «μεταφυσικές προβλέψεις», από την πλευρά του πρωθυπουργού. «Οι μόνοι που έχουν σχέση με τη “μεταφυσική”, είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της νυν ΕΛΑΣ. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, το 2015-2018, η Ελλάδα είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 0,9%, δηλαδή ούτε 1%, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, αναπτυσσόταν με 2,5%. Είχαμε δηλαδή, σχεδόν το ένα τρίτο της ανάπτυξης της Ευρώπης, είπε.

«Η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη»

«Το 2019-2025, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 2%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 1%. Δηλαδή έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι βασικός παράγοντας, αναγκαία και ικανή συνθήκη, για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών.

Προφανώς είμαστε χαμηλά στα εισοδήματα. Αλλά γιατί είμαστε χαμηλά; Διότι περάσαμε μια δεκαετία, βαθιάς κρίσης και ύφεσης, που οδήγησε σε κατάρρευση των εισοδημάτων. Και δεν είναι μόνο ότι έπεσαν τα δικά μας εισοδήματα. Είναι ότι την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισοδήματα, αυξάνονταν. Άρα διευρύνθηκε η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων. Επομένως αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας, έρχονται τώρα υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα, να κουνάνε το δάχτυλο, για τα χαμηλά εισοδήματα, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους.

Και αντί να αναγνωρίζουν, ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα στην Ελλάδα, αυξάνεται με 3,5% ρυθμό αύξησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με 1,5%. Άρα έτσι θα πετύχουμε τη σύγκλιση. Και ναι, επαναλαμβάνω, είμαστε χαμηλότεροι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Άλλοι έχουν άρνηση πραγματικότητας. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώνουμε και την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται», τόνισε.

«Διότι πρόοδος υπάρχει, σύγκλιση υπάρχει και πλέον επειδή πάντα ο κύριος Τσίπρας, βρίσκεται με διαφορά φάσης, από τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας, πλέον ο στόχος μας, δεν είναι η σύγκλιση. Πλέον ο στόχος, είναι η υπέρβαση. Η Ελλάδα πλέον, πατά σε γερά θεμέλια. Έχει πετύχει σύγκλιση σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, η ενεργειακή μετάβαση, όπου πλέον εξάγουμε περισσότερη ενέργεια η οποία παράγεται στην Ελλάδα από αυτή που εισάγουμε. Ήμασταν χώρα εισαγωγής ενέργειας, διότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτά όλο είναι επιτεύγματα αυτής της περιόδου 2019-2026. Έχουν επιτευχθεί, χάρη στις πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, που έχουν γίνει και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, -για να απαντήσουμε σε άλλη μία παραφιλολογία της αντιπολίτευσης, ότι ξοδεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης- ήταν μία χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.

«Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση -που αυτός δεν είναι ένας δείκτης που πρέπει να μας ικανοποιεί- πέτυχε τους πολλαπλασιαστές που φέρνει αυτή η απορρόφηση ως προς την ψηφιοποίηση, ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την αύξηση των επενδύσεων», πρόσθεσε.

Τι είπε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προκαταβολή φόρου

«Θεωρώ πως είναι καθεστωτική αντίληψη, να κουνάμε το δάχτυλο στις φωνές ή στις ανακοινώσεις, που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, και των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του.

Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες, αυτό που μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη, από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων, οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να λένε ότι αυτό που έχεις κάνει ικανοποιεί αυτή την ανάγκη αλλά δεν ικανοποιεί την άλλη ανάγκη. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί για την προκαταβολή φόρου.

«Μειώθηκαν 91 φόροι την τελευταία επταετία»

«Βέβαια πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε και πρέπει και η επιχειρηματικότητα να αναγνωρίζει, ότι αυτό δεν είναι ένα μόνο μέτρο, που απευθύνεται μόνο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα 7 ή 8 τουλάχιστον μέτρα, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα.

Πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους, όλα τα φετινά μέτρα και αυτά σωρευτικά, σε όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, έχουμε πλέον 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν μειωθεί αυτή την επταετία», τόνισε ο κ.Σκέρτσος.

«Δέκα δισεκατομμύρια ευρώ που πλήρωναν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις σε φόρους πλέον δεν καταβάλλονται, διότι έχουν είτε καταργηθεί είτε μειωθεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής και αυτή η πολιτική είναι που έχει φέρει ευρωστία στα οικονομικά ταμεία, δηλαδή να έχουμε αυξημένα έσοδα, να έχουμε πλεονάσματα και να είμαστε σήμερα μία από τις πέντε μόλις ευρωπαϊκές χώρες -είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία- που καταγράφουν πλεονάσματα, πέντε χώρες που έχουν τη δυνατότητα οι μόνες χώρες της Ευρώπης να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων πίσω στην κοινωνία.

Όλες οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν απλά ισοσκελισμένους υπολογισμούς είτε δέκα χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομίζω ότι αντί να μαλώνουμε για το αν το μέτρο αυτό φτάνει ή όχι πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα υπό μια άλλη οικονομική διακυβέρνηση, υπό μια άλλη οικονομική πολιτική να κόβει δαπάνες ή να αυξάνει φόρους. Και δεν γίνεται τίποτα από αυτό. Γίνονται τα αντίθετα», συμπλήρωσε.

Τι είπε για το επίδομα συνταξιούχων

Απαντώντας στις αντιδράσεις για το επίδομα των συνταξιούχων, ο υπουργός υπογράμμισε: «Δίνουμε ένα πακέτο μέτρων ύψος 2,2 δισεκατομμυρίων ετών. Κάθε κυβέρνηση ή τουλάχιστον μία σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνάει για όλους τους πολίτες και όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι γκρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει ή και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, και η ΕΛΑΣ και λένε για 13η συν σύνταξη πλήρη ή 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων πλήρη. Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σύνολο, 2,5 και 1,5, 4 δισ. ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε; Είναι 2,2 δισ. Είμαστε στο όριο».

«Επομένως μόνο δύο μέτρα τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό θεωρώ, υποθέτω, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που είπατε ότι γκρινιάζουν, άλλα μέτρα. Για να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε, ή να παράγουμε ελλείμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, έχει αφήσει ακόμα βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως και πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε», πρόσθεσε.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας»

Τέλος ο κ. Σκέρτσος ρωτήθηκε αν ο αντίπαλος της ΝΔ είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας ή και οι δύο για διαφορετικούς λόγους, και απάντησε: «Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλος μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με το να κάνουμε απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά, η Ελλάδα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχασε πάρα πολύ χρόνο, έχασε πολλή απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και τρέχουμε, κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και ταχύτητας και αντοχής ταυτόχρονα για να προφτάσουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω ή ξανά πίσω. Επομένως όποιος έρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση με ατζέντες του παρελθόντος και χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος νομίζω ότι δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στη δημόσια συζήτηση».

«Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και ζητάω από όλους μας υπευθυνότητα με μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό ναι αλλά ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αυτό το σχέδιο θεωρώ ότι παρουσίασε το Σάββατο και την Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις.

Γιατί είναι νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για την σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος. Μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική», επεσήμανε.

«Το μέτρο που ανακοινώθηκε για τον Κουμπαρά της νέας γενιάς μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα γενιά. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στα 18 του να πατήσει γερά στα πόδια του ή πιο γερά στα πόδια του, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά δηλαδή έχουμε μια πολιτική η οποία επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση αντιπολίτευσης», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.