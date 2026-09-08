Χάρι – Μέγκαν: «Ξαφνιασμένοι» από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου ότι δεν εκπροσωπούν το Στέμμα – «Δεν είχαν ενημερωθεί»

Νέα ένταση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και το ζεύγος Σάσεξ, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθάρισε με επιστολή-σταθμό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν αντιμετωπίζονται αυστηρά ως ιδιώτες και όχι ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του γιου του.

Η αιφνιδιαστική επιστολή και η αντίδραση

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι επέστρεψαν στη Βρετανία πριν από δύο εβδομάδες, δήλωσαν «ξαφνιασμένοι» από την πρωτοφανή επιστολή του Βασιλιά που καθιστά απόλυτα σαφές ότι θα αντιμετωπίζονται ως «ιδιώτες» και όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε δήλωση που εκδόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του ζεύγους υιοθέτησε επιθετικό τόνο, ισχυριζόμενος ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

«Ήμασταν λίγο ξαφνιασμένοι που δεν μας ενημέρωσαν γι’ αυτό εκ των προτέρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής έπιασε το ζευγάρι εξ απροόπτου.

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν στην Daily Mail ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι «λανθασμένος», επιμένοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν λάβει την επιστολή πριν αυτή δοθεί στη δημοσιότητα, αν και δεν κλήθηκαν να σχολιάσουν το περιεχόμενό της.

Το παρασκήνιο με την ασφάλεια και η κρίσιμη συνεδρίαση

Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρονται επίσης να ανησυχούν ότι ο χρόνος της ανακοίνωσης του Βασιλιά ενδέχεται να συνδέεται με μια κρίσιμη συνάντηση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας που τους απασχολούν.

Το ζευγάρι συνεχίζει να πιέζει για 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία τώρα που βρίσκεται ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους κατά τη μεταφορά στο σχολείο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ρωσικών και VIP Προσώπων (Ravec), το όργανο του υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις σχετικά με τη βασιλική ασφάλεια, αναμένεται να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα για να συζητήσει τις ρυθμίσεις για τους Σάσεξ.

Ωστόσο, το περασμένο βράδυ ο Κάρολος απέκλεισε οποιονδήποτε ρόλο για τον Χάρι και τη Μέγκαν εντός της βασιλικής οικογένειας, ενόψει αυτής της κρίσιμης συνεδρίασης.

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν στην Daily Mail ότι η δημοσιοποίηση δεν είχε καμία σχέση με το ζήτημα της ασφάλειας ή με οποιαδήποτε συνεδρίαση της Ravec.

Η επιστολή «κοινοποιήθηκε» στην ομάδα του Χάρι και στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα για λόγους «διαφάνειας».

«Οι οδηγίες είναι συνεπείς και σαφείς»

Η επιστολή που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα συντάχθηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Καρόλου από τον Αυλάρχη του, Λόρδο Μπένιον, επικεφαλής του Βασιλικού Οίκου, έπειτα από «σειρά αιτημάτων για οδηγίες».

Στην επιστολή αναφέρεται ξεκάθαρα: «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην τρέχουσα κατάσταση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Οι προσφωνήσεις τους ως Αυτού και Αυτής Βασιλική Υψηλότητα παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Το φιλανθρωπικό έργο του Δούκα και της Δούκισσας είναι προσωπικό τους θέμα και αναλαμβάνεται υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα. Εν συντομία, η θέση τους είναι ανάλογη με εκείνη των ιδιωτών πολιτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα».

Η πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, Άιλσα Άντερσον-Κόουλ, δήλωσε στην Daily Mail ότι η επιστολή ήταν «αποφασιστική και αδιαμφισβήτητη».

«Έγινε επίσης με έξυπνο τρόπο, ξεκαθαρίζοντας τη θέση τους, αλλά ως απάντηση σε ερωτήματα φορέων [αντί για την έκδοση δικής τους δήλωσης]. Ο Βασιλιάς αναλαμβάνει τον έλεγχο του αφηγήματος και ενεργεί αποφασιστικά για να βάλει τέλος σε κάθε εικασία».

Μεταξύ των «ανώτερων φορέων» που έλαβαν την επιστολή ήταν οι 98 Λόρδοι Λοχαγοί, οι οποίοι είναι οι εκπρόσωποι του μονάρχη στις κομητείες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Daily Mail κατανοεί ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε δεχθεί κλήσεις από αριθμό αξιωματούχων που ζητούσαν διευκρινίσεις σχετικά με λειτουργικά ζητήματα που αφορούν την οικογένεια Σάσεξ όσο διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο στο περιεχόμενό της και ότι απλώς επαναλαμβάνει τη θέση του Μπάκιγχαμ «σε πλήρη συμφωνία με τις εκφρασμένες επιθυμίες της οικογένειας Σάσεξ να παραμείνουν ιδιώτες κατά τη διαμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο», παραμένοντας πιστοί στη συμφωνία του Σάντρινγχαμ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το Παλάτι επέλεξε να αποστείλει την επιστολή αποδεικνύει το επίπεδο ανησυχίας και σύγχυσης που προκάλεσε η ξαφνική επιστροφή της οικογένειας.

«Ο κόσμος ζητούσε σαφήνεια. Οι οδηγίες είναι συνεπείς και σαφείς», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Η επιστολή τονίζει επίσης, δεδομένης της συνεχούς πίεσης του Χάρι προς το υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση της αστυνομικής του προστασίας με έξοδα των φορολογουμένων, ότι το ζήτημα αυτό παραμένει στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής επιτροπής Ravec και όχι του Βασιλιά, με την απόφαση να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Στο μεταξύ, το παλάτι αναφέρει ότι τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Χάρι ή της Μέγκαν θα πρέπει να παραπέμπονται στην τοπική αστυνομική αρχή.

Από την απόφασή τους να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 και την ήττα του στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών, ο Χάρι υποστήριζε ότι ήταν μη ασφαλές να φέρει την οικογένειά του στη χώρα.

Μόλις πριν από έναν χρόνο δήλωνε δημόσια ότι δεν μπορούσε να προβλέψει αν αυτό θα συνέβαινε ποτέ.