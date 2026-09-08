Συναγερμός στην Ισπανία: Οι αρχές εξετάζουν μαροκινά καλέσματα «απελευθέρωσης» της Θέουτα και της Μελίγια στις 20 Σεπτεμβρίου

Στα ίχνη των διαδικτυακών εκστρατειών στο Μαρόκο βρίσκονται οι ισπανικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν με προσοχή τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις στα μαροκινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μεγάλη πορεία στις 20 Σεπτεμβρίου, με στόχο την «απελευθέρωση» των πόλεων Θέουτα και Μελίγια.

Η εν λόγω έκκληση παρακολουθείται από τις κύριες ισπανικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια, τις πληροφορίες και τον έλεγχο των συνόρων.

Σύμφωνα με πηγές από τον στρατό, την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες που επικαλείται η εφημερίδα El Espanol, η σχετική προειδοποίηση βρίσκεται ήδη υπό παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Συνόρων, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών (CNI), την Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων (CIFAS), καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής (Civil Guard).

«Πορείες εκατομμυρίων»

Οι έρευνες των ισπανικών αρχών εστιάζουν στον εντοπισμό της πραγματικής απήχησης που έχουν αυτά τα καλέσματα, στην ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τα μηνύματα και, κυρίως, στο αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο που θα μπορούσε να μεταφέρει την κινητοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο, στους δρόμους των δύο πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν εξονυχιστικά το περιεχόμενο και την έκταση διασποράς των μηνυμάτων, καθώς και τη δραστηριότητα των λογαριασμών που τα διακινούν.

Ο συναγερμός, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, σήμανε αφότου ειδικοί σε θέματα παραπληροφόρησης εντόπισαν ένα δίκτυο μηνυμάτων που καλούσε σε κινητοποίηση εντός 15 ημερών για την «απελευθέρωση» της Θέουτα και της Μελίγια.

Στις σχετικές αναρτήσεις, η συγκεκριμένη ημερομηνία (20 Σεπτεμβρίου) προβάλλεται ως κομβικής σημασίας, με τους χρήστες να καλούν σε μαζική συμμετοχή στην πορεία προς τις δύο ισπανικές πόλεις της Βόρειας Αφρικής.

Μεταξύ των στοιχείων που εντοπίστηκαν σε μαροκινούς λογαριασμούς είναι μια αφίσα στα αραβικά που καλεί σε «λαϊκή πορεία» την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με αίτημα την «απελευθέρωση» της Θέουτα, της Μελίγια και των νησίδων, τις οποίες παρουσιάζει ως εδάφη υπό ισπανική κατοχή.

Άλλες εκδοχές κάνουν λόγο ακόμη και για «πορείες εκατομμυρίων» σε διάφορα μέρη του Μαρόκου, ενώ μέσα ενημέρωσης της χώρας τοποθετούν μια λεγόμενη «πορεία οργής» στο Ραμπάτ, με κατεύθυνση προς την Ισπανική Πρεσβεία.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση των ισπανικών αρχών, η αφίσα δεν αναφέρει ούτε τον διοργανωτή ούτε αν υπάρχει έγκριση ή συγκεκριμένη διαδρομή για την πορεία.

Αυτή ακριβώς η ασάφεια επιτρέπει σε διάφορους κύκλους να εκμεταλλευτούν το κάλεσμα για διαφορετικούς σκοπούς — από μια απλή διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία, μέχρι μια κινητοποίηση ευρείας κλίμακας ή μια υποτιθέμενη επιχείρηση «ανακατάληψης» των πόλεων.

«Κρίσιμη» περίοδος

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που πηγές ασφαλείας θεωρούν «κρίσιμη» και «καθοριστική» τη στιγμή, λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα.

Ο ισπανικός θύλακας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, μετά τη μαζική εισροή περισσότερων από 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο.

Η έκθεση που συντάχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Μετανάστευσης και Συνόρων (CENIF) κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Δικαστηρίου περιέγραψε αυτή την είσοδο ως «σχεδιασμένη» και όχι αυθόρμητη διαδικασία, ενώ υπέδειξε την παρουσία και τις ενέργειες μελών των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, κάνοντας λόγο ακόμη και για «ενεργή καθοδήγηση» των ροών προς τα σημεία διέλευσης.

Το αστυνομικό έγγραφο υποστηρίζει ότι τα όσα συνέβησαν προκάλεσαν σοβαρή παραβίαση στοιχείων που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την θεσμική σταθερότητα και τη διαχείριση των ισπανικών συνόρων, ενώ εντάσσει ορισμένες πτυχές του επεισοδίου στο πλαίσιο των στρατηγικών της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης».

Ακριβώς λόγω αυτού του προηγούμενου, κάθε νέα έκκληση που σχετίζεται με τη Θέουτα και τη Μελίγια αναλύεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ισπανικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν αξιολογείται προς το παρόν ως άμεση απειλή, οι αρχές εξετάζουν το φαινόμενο σφαιρικά. Κι αυτό γιατί τα μηνύματα αυτά, πέρα από τη μεταναστευτική τους διάσταση, φέρουν σαφές πολιτικό υπόβαθρο.