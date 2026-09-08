Επτά παρεμβάσεις για το στεγαστικό: Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» και τα μέτρα για τον ΕΝΦΙΑ, τα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

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Στο πακέτο μέτρων στήριξης που δρομολογεί η κυβέρνηση για το στεγαστικό συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παράταση έως το 2030 των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμη 4 χρόνια, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων.

Ωστόσο, ο φόρος μεταβίβασης ανεβαίνει σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από 3% Είναι ένα μέτρο, του οποίου ο στόχος είναι περιοριστεί η επενδυτική ζήτηση από ξένους αγοραστές και, κατ’ επέκταση να συγκρατηθούν οι πιέσεις που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, κυρίως σε περιοχές, όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τα μέτρα στήριξης για το στεγαστικό

Αναλυτικά,τα μέτρα στήριξης για το στεγαστικό είναι τα εξής:

1.Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»:

Εδώ τίθενται ευνοϊκότεροι όροι και προϋποθέσεις, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων όσον αφορά τη πρόσβαση για τη χρηματοδότηση της πρώτης κατοικίας τους.

Το ανώτατο όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 55 έτη από τα 50 έτη, ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται σε 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ και το όριο είναι το 90%.

Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου ανεβαίνει σε 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Ο στόχος είναι το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές της αγοράς.

Αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων για τις πολύτεκνες οικογένειες. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθενται και 10 τετραγωνικά.

Αλλάζουν και τα εισοδηματικά όρια.Ειδικότερα: αυξάνονται στις 35.000 ευρώ για κάθε ζευγάρι, με προσαύξηση 7.000 ευρώ (από 5.000 πού ήταν) για κάθε παιδί.

Συνεπώς, μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως, οι δύο προηγούμενοι κύκλοι των προγραμμάτων του «Σπίτι μου» είχαν στο επίκεντρό τους κυρίως τους νέους πολίτες, καθώς τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στις ηλικίες 25-34 ετών έχουν καταρρεύσει περίπου στο 11%.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του «Σπίτι μου ΙΙ», η μέση ηλικία των ωφελούμενων ήταν στα 38 έτη.

2. Η κατάργησε του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς

Ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία καταργείται από το 2027.

Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς (συνολικά οι οικισμοί είναι 12.855) και σχεδόν 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. «Η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυνση· είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην Περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή στη δημογραφική συρρίκνωση», τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

3. Η αύξηση του φόρου μεταβίβασης

Αυξάνεται σε 15% από 3% ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Το μέτρο αυτό υλοποποιείται από τον Ιούλιο του 2027.

Η αύξηση αφορά μόνο την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Μαζί με την εισφορά 3% επί του φόρου υπέρ δήμων, η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στην πράξη στο 15,45%, από 3,09% σήμερα.

Το μέτρο αφορά πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες. Δηλαδή, εξαιρούνται οι ομογενείς, εξαιρούνται και οι επί μακρόν διαμένοντες.

Επίσης η επιβάρυνση, αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις κατοικιών. Δεν αφορά αγορές επαγγελματικών χώρων, οικοπέδων ή άλλων ακινήτων.

Επομένως, οι αγορές επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων δεν εντάσσονται στη νέα επιβάρυνση εφόσον, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, το ακίνητο δεν έχει χρήση κατοικίας. Όλες οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.

4. Η επέκταση της απαλλαγής από τον φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027-2030.

Έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσος συντελεστής 25% (μεταξύ 15% και 35%), στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα, προκειμένου η φορολογία να γίνει αναλογικότερη.

5.Παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2027-2030.

6. Επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2027-2030

7.Νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb

Δεν θα παραχωρηθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb κλπ) στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο α’ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 2027.

Τα ενοίκια

Η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, σε ιατρούς και σε νοσηλευτές στην επαρχεία θα αρχίσει εντός του Σεπτεμβρίου.

Τον Νοέμβριο, θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα όρια (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ για άγαμους και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 το κάθε παιδί για έγγαμους και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 για κάθε παιδί μετά το πρώτο).

Το μέτρο αφορά το 85% των ενοικιαστών, δηλαδή απευθύνεται σε περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον και συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές.