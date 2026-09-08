Ρώμη: Υπογράφεται το μεσημέρι η συμφωνία για την αγορά των ιταλικών φρεγατών τύπου Fremm

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Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση δυο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόντες στην υπογραφή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογος του Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι θα συζητήσουν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για ακόμα δύο φρεγάτες FREMM του ιταλικού Ναυτικού, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική πλευρά.

Τα πλεονεκτήματα των ιταλικών “θηρίων”

Η ένταξη των FREMM Bergamini στο ελληνικό οπλοστάσιο δεν είναι απλώς μια αριθμητική προσθήκη, αλλά μια ποιοτική αναβάθμιση μεγάλου βεληνεκούς. Πρόκειται για πλοία εκτοπίσματος άνω των 6.700 τόνων, τα οποία προσφέρουν κορυφαία πλευστότητα, αντοχή σε θαλασσοταραχή και εξαιρετική ακτίνα δράσης. Αυτόματα, λόγω μεγέθους κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία, μία κλάση πριν θεωρηθούν αντιτορπιλικά.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός τους, δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού που δείχνει δίπλα – δίπλα την φρεγάτα FREMM – Bergamini με την ελληνική φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ – κλάσης “S”, εκτοπίσματος 3,300 τόνων.

Στον τομέα των επιχειρήσεων σε ανοιχτές θάλασσες, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, το μέγεθος και η δομή του σκάφους παρέχουν σταθερότητα και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ιταλικών FREMM είναι η αθόρυβη ανθυποβρυχιακή τους ικανότητα. Χάρη στο υβριδικό σύστημα πρόωσης CODLAG (Combined Diesel-electric and Gas), τα πλοία μπορούν να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλό ακουστικό ίχνος κατά τη διάρκεια ερευνών ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW).

Σε συνδυασμό με το μεταβλητού βάθους σόναρ (VDS) Captas-4 και το εντροπικό σόναρ κύτους, μετατρέπονται σε πραγματικούς «θηρευτές» υποβρυχίων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ικανούς να εντοπίζουν ακόμα και τις πιο αθόρυβες συμβατικές μονάδες.

Επιπλέον, το διπλό υπόστεγο που διαθέτουν επιτρέπει τη φιλοξενία και ταυτόχρονη αξιοποίηση δύο ελικοπτέρων κατηγορίας 10 τόνων (όπως τα MH-60R Romeo του ΠΝ) ή συνδυασμού ελικοπτέρου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Αυτό αυξάνει κατακόρυφα την τακτική ευελιξία του διοικητή της αεροναυτικής δύναμης, προσφέροντας συνεχή επιτήρηση και δυνατότητες προσβολής σε μεγάλες αποστάσεις.