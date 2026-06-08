Υποβρύχια, φρεγάτες και κορβέτες Made in Greece – Ξεκινούν οι επενδύσεις

Η Ελλάδα μπαίνει στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη με δυναμική. Τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ θα είναι τα δεύτερα ναυπηγεία του κόσμου που θα μπορούν να κατασκευάσουν το παγκοσμίως κορυφαίο συμβατικό, μη πυρηνικό, υποβρύχιο με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων. Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μία μεγάλη στρατηγική συμφωνία, που μετατρέπει την Ελλάδα σε σημαντική περιφερειακή δύναμη της Μεσογείου, κατέληξαν οι ΗΠΑ με τη χώρα μας, μέσω των ναυπηγείων της ΟΝΕΧ σε Ελευσίνα και Σύρο.

Η συμφωνία μεταξύ ΟΝΕΧ και κορεατικής Hanwha, που υπεγράφη παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην πρεσβευτική κατοικία της, φέρνει ανατροπές σε ό, τι αφορά το στρατηγικό αποτύπωμα της χώρας, με εμβληματικότερα τη συντήρηση των πλοίων του 6ου Στόλου στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και ταυτόχρονα τις επενδύσεις – μαμούθ ύψους 1,35 δισ. ευρώ για τη δημιουργία καθετοποιημένων γραμμών παραγωγής υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων κάθε κατηγορίας και κυρίως φρεγατών και κορβετών.

Ειδικότερα σε ό, τι αφορά τα υποβρύχια, που είναι και η εμβληματικότερη επένδυση απ’ όλα, η Ελλάδα μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των ελάχιστων ναυπηγείων παγκοσμίως που θα κατασκευάζουν υποβρύχια, ενώ θα γίνει μόλις η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που θα κατασκευάζει το πιο εξελιγμένο μη πυρηνικό υποβρύχιο του κόσμου με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων. Κι αυτό με την εγγύηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και επενδύσεων από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σε τρεις φάσεις

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επένδυση για την δημιουργία των πιο σύγχρονων ναυπηγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων μέσω νέων εγκαταστάσεων και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας. Αυτές οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα, τους επόμενους μήνες.

Η δεύτερη, ύψους 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τρίτη, και μεγαλύτερη φάση, ύψους 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού, αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και εξειδικευμένων υποδομών που θα μπορούν να υποστηρίξουν ακόμη και προγράμματα ναυπήγησης και υποστήριξης υποβρυχίων.

Όλα αυτά προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και το 2031 να παραδίδεται η πρώτη φρεγάτα που θα παραγγελθεί από τον πρώτο χρήστη, ενώ το 2034 αντίστοιχα να παραδίδεται το πρώτο υποβρύχιο.

Ήδη, υπάρχουν 4 χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ναυπήγηση των πολεμικών τους πλοίων στην Ελλάδα και με δεδομένο ότι μιλάμε για υπερσύγχρονες κατασκευές, με αμερικανική τεχνολογία, και την ελληνική κατασκευή να ξεπερνά το 70%, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι ο πρώτος πελάτης. Κι αυτό γιατί πάνω του θα προσαρμοστεί η διαμόρφωση της πρώτης μονάδας στην γραμμή παραγωγής. Άρα συμφέρει το Πολεμικό Ναυτικό να επωφεληθεί της ευκαιρίας – πέρα των προφανών λόγων για υπεροχή, εγχώρια συντήρηση, προστιθέμενη αξία και τεράστια οφέλη για την ελληνική οικονομία – αφού δεν θα χρειαστεί να επωμιστεί το κόστος αλλαγών από την διαμόρφωση του πλοίου.

Το Safe 2

Η δημιουργία των γραμμών παραγωγής περιλαμβάνει τη ναυπήγηση 5 διαφορετικών τύπων, δηλαδή υποβρυχίου, φρεγάτας, κορβέτας, πυραυλακάτου και παράκτιου περιπολικού.

Πέρα από το υποβρύχιο, που έχουμε αναλύσει εκτενώς, η φρεγάτα περιλαμβάνει σχέδιο που βασίζεται στη νέα γενιά Batch IV. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των «έξυπνων» φρεγατών είναι ο ολοκληρωμένος ιστός με τέσσερις σταθερές διατάξεις ραντάρ τεχνολογίας AESA για ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών, η δυνατότητα αναχαίτισης έως και οκτώ επερχόμενων πυραύλων ταυτόχρονα και η εκτεταμένη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων που επιτρέπει τη δραστική μείωση του απαιτούμενου πληρώματος. Παράλληλα υπάρχει και η Ocean-74FN, μια βαριά φρεγάτα 7.400 τόνων με μειωμένο ίχνος ραντάρ (stealth) και πλήρη ενσωμάτωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων σκαφών.

Η κορβέρτα τύπου HDC-3100 υψηλή ισχύ πυρός σε σχέση με το μέγεθός τους, καθώς συνδυάζουν κάθετους εκτοξευτές βλημάτων (VLS), αντιπλοϊκούς πυραύλους και συστήματα εγγύς προστασίας (CIWS). Πρόκειται για εξαιρετικά ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές μονάδες, ιδανικές για περιπολίες, έλεγχο θαλασσίων ζωνών και επιχειρήσεις σε κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο.

Ωστόσο, όσο ελκυστικές προτάσεις κι είναι, το θέμα εξεύρεσης χρημάτων για την άμεση προμήθειά τους, που το ΠΝ τα θέλει… χθες, είναι το κυρίως ζητούμενο. Κι εδώ φαίνεται ότι έρχεται σαν μάννα εξ ουρανού το πρόγραμμα SAFE2, για το οποίο πιέζουν ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι επίσημες ανακοινώσεις και η έναρξη του δεύτερου προγράμματος (SAFE 2) αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, πιθανότατα εντός των επόμενων μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν ήδη για διορθώσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να ωφεληθούν άμεσα οι εγχώριες ναυπηγικές και αμυντικές βιομηχανίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου μέσω του SAFE2 το εξοπλιστικό της πρόγραμμα για το Ναυτικό, το οποίο ίσως και να αγγίξει τα 10 δισ.

Το SAFE προσφέρει δεκαετή περίοδο χάριτος και 30 έτη αποπληρωμή με χαμηλό εγγυημένο από την ΕΕ επιτόκιο, με εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής ώστε να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.