Συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Οι πρωτοβουλίες, η οργανωτική ανασυγκρότηση και η προετοιμασία των ψηφοδελτίων

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνεδρίασε σήμερα και έθεσε σε εφαρμογή τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του κόμματος σε περίοδο πολιτικής πρωτοβουλίας, αρχής γενομένης από την ανάληψη θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του σκανδάλου Novartis, οργανωτικής ανασυγκρότησης και πλήρους εκλογικής ετοιμότητας, με την προετοιμασία των ψηφοδελτίων να είναι από τις πρώτες δράσεις.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κεντρικό πολιτικό μήνυμα αποτελεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης Αριστεράς.

Στην εισήγησή του, ο Γραμματέας της Κ.Ε., Νίκος Παππάς, υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περιόδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με σαφείς θέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, η υπεράσπιση του άρθρου 16 και η αντίθεση στην κυβερνητική προσπάθεια υποταγής των θεσμών και των ανεξάρτητων εξουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην πολιτική των συνεργασιών, σημειώνοντας ότι η επιστολή του Νίκου Κοτζιά συνιστά ρητή και θετική εκδήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τις πολιτικές διεργασίες της επόμενης περιόδου.

Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική, με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα, ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Επισήμανε την ανάγκη να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. την ιστορική συνέχεια και ποιες κοινωνικές δυνάμεις επιδιώκει να εκπροσωπήσει, αλλά και ποια στρατηγική θα υπηρετήσει πολιτικά και οργανωτικά. Παράλληλα, πρότεινε την ανασυγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών. Ενημέρωσε, τέλος, τα μέλη της Π.Γ. για την επικοινωνία της με τον Νίκο Κοτζιά και εκπροσώπους άλλων πολιτικών φορέων.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την εισήγησή του για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών σχετικά με την υπόθεση Novartis και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες.

Οι αποφάσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών της συλλογικής ηγεσίας και η λειτουργία όλων με εκλογικούς όρους. Την εισήγηση για τον οργανωτικό σχεδιασμό έκανε ο Γιάννης Μπουλέκος.

Ο πολιτικός σχεδιασμός

Τον πολιτικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο Χρήστος Λαμπρίδης, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, την ενέργεια και τη νεολαία, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία, στους επαγγελματικούς φορείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος εισηγήθηκε τον μετασχηματισμό του Γραφείου Τύπου σε Τομέα Επικοινωνίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της δημόσιας παρουσίας, την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων και την προετοιμασία της εκλογικής καμπάνιας.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, εισήγηση έκανε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δίνοντας έμφαση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην αντίθεση στις αλλαγές για το άρθρο 86, στη διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, στην απόρριψη του συνταγματικού «δημοσιονομικού κόφτη» και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η Πολιτική Γραμματεία επιβεβαίωσε τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του κόμματος στην οικονομία και την κοινωνική προστασία, με αιχμή τη μείωση των έμμεσων φόρων, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολόγηση των υπερκερδών, την επιστροφή του υπερπλεονάσματος στην κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, όπως και την ανάγκη για έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, εγκρίθηκε η ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ώστε κάθε τομέας πολιτικής να αποκτήσει σταθερή ευθύνη, συνεχή παρακολούθηση και σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα και τους παραγωγικούς φορείς. Ενώ αποφασίστηκε και η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.