Μητσοτάκης για ηλεκτρικά πατίνια: «Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες»

«Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, αναφερόμενος στην απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για του ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

«Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων στους ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες», αναφέρει αρχικά ο Πρωθυπουργός στο βίντεο.

Έτσι, όπως εξηγεί, «κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους».

«Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι’ αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως στο βίντεο, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια», συμπληρώνει ο πρωθυπουργός.