Ανδρουλάκης για την τραγωδία στο Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας κρίνεται καθημερινά – Έχουμε χρέος απέναντι στις οικογένειες των επιζώντων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην επέτειο οκτώ χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, τονίζοντας ότι η μνήμη των 104 θυμάτων και το χρέος προς τους επιζώντες παραμένουν ζωντανά. Υπογράμμισε την ευθύνη της Πολιτείας στην πρόληψη, τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική πολιτική προστασία, καλώντας σε διαρκή πολιτική δέσμευση για το «Ποτέ ξανά».

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι, τονίζοντας ότι «η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν, παραμένει ζωντανή». Μαζί της παραμένει και το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες.- Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς», αλλά για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη της Πολιτείας στην πρόληψη και την αποτελεσματική πολιτική προστασία.- Επεσήμανε πως η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια, επιβάλλοντας περισσότερη ετοιμότητα και καλύτερο σχεδιασμό. Το «Ποτέ ξανά» πρέπει να γίνει μια διαρκής πολιτική δέσμευση για μια Πολιτεία που προλαμβάνει και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά.

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«Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν, παραμένει ζωντανή. Μαζί της παραμένει και το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες, στις οικογένειές τους και σε μια κοινωνία που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τη σημερινή επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πώς «η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη» και πρόσθεσε:

«Γιατί η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας. Κρίνεται καθημερινά: στην πρόληψη, στον έγκαιρο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική πολιτική προστασία, στη διαχείριση και προστασία των δασών, στην ανθεκτικότητα των υποδομών και στη διαρκή στήριξη όσων εξακολουθούν να ζουν με τις πληγές εκείνης της ημέρας».

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Επεσήμανε, «πως η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια, «αντίθετα επιβάλλει περισσότερη ετοιμότητα, καλύτερο σχεδιασμό, ισχυρότερους θεσμούς και ουσιαστική λογοδοσία».

«Το «Ποτέ ξανά» δεν μπορεί να είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο. Πρέπει να γίνει μια διαρκής πολιτική δέσμευση: να διορθώσουμε όσα απέτυχαν, να ολοκληρώσουμε όσα ακόμη εκκρεμούν και να οικοδομήσουμε μια Πολιτεία που προλαμβάνει, προστατεύει και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις.

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Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν. Το οφείλουμε σε όσους έμειναν πίσω. Και, πάνω απ’ όλα, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

 

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