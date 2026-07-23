Κωνσταντοπούλου προς βουλευτές ΝΔ: «Ένας, ένας θα πάτε στη Δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε έντονη διαφωνία στη Βουλή για την πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η ΝΔ, στρεφόμενη σφοδρά κατά της επιλογής του Μάκη Βορίδη ως προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής. Παράλληλα, κατήγγειλε την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικές πρακτικές και απείλησε με προσφυγή στη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα πρόσωπα.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ακραία ύβρη» τον ορισμό του Μάκη Βορίδη ως προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τονίζοντας ότι είναι «ένας διακηρυγμένος εχθρός του Συντάγματος».
  • Τόνισε την ανάγκη για «Συντακτική Συνέλευση, με συμμετοχή των πολιτών» αντί για Αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ επέκρινε τον πρωθυπουργό για τα εγκαίνια του Ε-65 την ημέρα της πτώσης της Χούντας και της συμπλήρωσης οκτώ ετών από το Μάτι.
  • Καταλήγοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προειδοποίησε: «Ένας, ένας θα πάτε στη Δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι».

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα την Πέμπτη (23/7) στη Βουλή, στη συζήτηση επί της πρότασης Αναθεώρησης του Συντάγματος, που κατέθεσε η ΝΔ τόνισε ότι «αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε μια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με πρόεδρο έναν διακηρυγμένο εχθρό του Συντάγματος, (εν. τον Μάκη Βορίδη), με πρόεδρο ένα πρόσωπο που μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πήγε στις φυλακές του Κορυδαλλού, εκεί που πηγαίνει και ο ανιψιός του πρωθυπουργού, για να πάρει το χρίσμα, από τον διδάκτορα Παπαδόπουλο και να εκπροσωπεί τους χουντικούς σε καιρό Δημοκρατίας». 

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«Ακραία ύβρη το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης όρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν αναθεωρητή της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών αγώνων»

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «για εμάς αποτέλεσε ακραία ύβρη το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης όρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν αναθεωρητή της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών αγώνων, όπως αποτελεί ύβρη ότι μετέχει στην κυβέρνηση πρόσωπο που είναι αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου και θεωρούμε πολύ πιο σημαντική την υπεράσπιση αρχών και αξιών από το να προσφωνούμε κύριο πρόεδρο έναν χουντικό για να αποκτήσουμε κοινοβουλευτικά δικαιώματα που εσείς τα διανέμετε, προφανώς με την προϋπόθεση να υποκλιθούμε σε εσάς. Δεν υποκλινόμαστε, ούτε υποτασσόμαστε, ούτε υποχωρούμε, ούτε υπαναχωρούμε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε την άποψη ότι το κόμμα της πιστεύει «σε μια γεμάτη Βουλή και όχι σε μια διαδικασία χωρίς τους βουλευτές».

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Όπως είπε, είναι ντροπή να είναι άδεια τα έδρανα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία άρχισε τη διαδικασία για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

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Παράλληλα, επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι σήμερα εγκαινιάζει τον αυτοκινητόδρομο της Ε-65, «σήμερα που δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα, αλλά η ημέρα της πτώσης της Χούντας και η ημέρα της συμπλήρωσης οκτώ ετών από το έγκλημα στο Μάτι». Πρόσθεσε ότι το πρωί επισκέφτηκε την περιοχή και κάτοικοι της είπαν να πει στον πρωθυπουργό ότι «δεν είναι ημέρα για να γίνονται εγκαίνια σήμερα».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας και πάλι για την Συνταγματική Αναθεώρηση, επισήμανε ότι «σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας, όχι με Αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά με Συντακτική Συνέλευση, με συμμετοχή των πολιτών, με αναζωογόνηση των δημοκρατικών θεσμών, με κοινωνική πρωτοβουλία νομοθέτησης, με κοινωνική πρωτοβουλία διαφάνειας μέσα στη Βουλή ώστε τα σκάνδαλα να συζητιούνται υποχρεωτικά όταν το ζητάνε και το υπογράφουν πολίτες και η αλήθεια, η δικαιοσύνη, το δίκαιο να περνάνε και να κυλάνε στις φλέβες των δημοκρατικών θεσμών».

«Ένας, ένας θα πάτε στη Δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι»

Τέλος είπε «μιας και μου ζητάτε να επιλέξω θέση και ιδιότητα, εγώ επιλέγω πάντα την ιδιότητα του πολίτη περισσότερο από όλες τις ιδιότητες μου, αυτήν αγαπώ.

Και την ιδιότητά μου της υπερασπίστριας του Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σας λέω ότι όπως προτάθηκε η δίωξη Αγοραστού, Τριαντόπουλου, Χαρακόπουλου (του αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής σας ομάδας και άλλων προσώπων, έτσι ένας ένας θα πάτε στη Δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι».

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