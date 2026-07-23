Άρσεναλ: «Κανονιέρης» και επίσημα ο Χρήστος Τζόλης

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Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, με τον 24χρονο διεθνή επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μακράς διάρκειας και να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αγγλική ομάδα κατέβαλε περίπου 40 εκατ. ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής συνοδεύτηκε από ειδικό βίντεο παρουσίασης.

Ο Τζόλης θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17, ενώ έχει ήδη αρχίσει προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα.

Η μεταγραφή αποτελεί νέο οικονομικό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, ομάδα της Premier League καταρρίπτει το σχετικό ρεκόρ, μετά τις συμφωνίες της Μπράιτον για τον Στέφανο Τζίμα και τον Χαράλαμπο Κωστούλα.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ».

Οι δηλώσεις του Αντρέα Μπέρτα

Ο τεχνικός διευθυντής της Άρσεναλ, Αντρέα Μπέρτα, δήλωσε για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς: «Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση.

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».