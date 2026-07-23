Όταν το Σύμπαν γίνεται τέχνη: Οι πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες της χρονιάς που κόβουν την ανάσα – Οι νικητές των βραβείων David Malin

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Μια εντυπωσιακή συλλογή από φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού και του διαστήματος ήρθε στο φως της δημοσιότητας με την ανακοίνωση των νικητών των φετινών διεθνών βραβείων αστροφωτογραφίας David Malin Awards.

Η διοργάνωση, που προσέλκυσε ερασιτέχνες αστρονόμους και φωτογράφους από κάθε γωνιά του πλανήτη, παρουσίασε λήψεις υψηλής ευκρίνειας που αφήνουν άναυδους τους λάτρεις της αστρονομίας.

Η ιστορία των βραβείων και ο David Malin

Τα βραβεία διοργανώνονται από την Αστρονομική Εταιρεία της Κεντρικής Δύσης (Central West Astronomical Society) στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ αστρονομίας «AstroFest».

Το θεσμικό αυτό βραβείο φέρει το όνομα του Βρετανο-Αυστραλού αστρονόμου και αστροφωτογράφου Ντέιβιντ Φρέντερικ Μάλιν.

Ο 85χρονος σήμερα Μάλιν είναι ευρέως γνωστός για την ανακάλυψη του γιγαντιαίου σπειροειδούς γαλαξία «Malin 1» το 1986, καθώς και για τις έγχρωμες φωτογραφίες του και τις πρωτοποριακές τεχνικές επεξεργασίας αστρονομικών αντικειμένων.

Ο Malin χρησιμοποίησε γιγαντιαία τηλεσκόπια στο Αγγλο-Αυστραλιανό Αστεροσκοπείο στη Νέα Νότια Ουαλία για να αναπτύξει νέες φωτογραφικές μεθόδους, οι οποίες επέτρεψαν στους αστρονόμους να αποκρυπτογραφήσουν καλύτερα τη κίνηση, τη δομή και τα συστατικά στοιχεία των γαλαξιών.

Οι φετινοί νικητές εφάρμοσαν αυτές τις τεχνικές με εκπληκτικά αποτελέσματα.

Η κριτική επιτροπή και οι κατηγορίες

Ο διαγωνισμός απηύθυνε κάλεσμα σε ερασιτέχνες αστρονόμους και φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Για τη φετινή διοργάνωση, τη σχετική κριτική επιτροπή των κατηγοριών απάρτιζαν οι Πίτερ Ουάρντ, Άλεξ Τσέρνεϊ και Σελίνα Σίμπσον, ενώ η ειδική κατηγορία «Photo Editor’s Choice» κρίθηκε από τη Νικολά Αμόρος.

Οι εικόνες που ξεχώρισαν ήταν πραγματικά καθηλωτικές, αποτυπώνοντας τοπία του ηλιακού συστήματος, τη ζώνη του Ωρίωνα, αστέρια και την ατμόσφαιρα σε εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια.

Οι μεγάλοι νικητές και τα έργα τους

Γενικός Νικητής: Ο Στέφαν Μπούντα απέσπασε το πρώτο βραβείο με το έργο «The Lunar Apennines», απεικονίζοντας τη σεληνιακή επιφάνεια σε αποχρώσεις του γκρι και του λευκού. Η φωτογραφία της ορεινής περιοχής των Σεληνιακών Απεννίνων δίνει την αίσθηση ότι λήφθηκε από τροχιά γύρω από τη Σελήνη και όχι από τη Γη, ενώ η ευκρίνειά της είναι τόσο υψηλή που διακρίνεται ακόμη και το σημείο προσγείωσης της αποστολής «Apollo 15».

Κατηγορία Deep Sky: Ο Άντι Κάμπμπελ επικράτησε με το έργο «The Rippling Flames – Chamaeleon III». Η εικόνα μοιάζει περισσότερο με πίνακα ζωγραφικής παρά με φωτογραφία, αποτυπώνοντας σε τόνους του γκρι, του καφέ, του μπλε και του μωβ μια εντυπωσιακή συστοιχία αστεριών που φωτίζουν το μοριακό νέφος του Χαμαιλέοντα.

Κατηγορία Nightscapes: Ο Μπράιτον Σίλι κέρδισε με το έργο «Zenith», το οποίο αποτελεί ενδεχομένως την πιο πολύχρωμη λήψη του διαγωνισμού. Η φωτογραφία αποτυπώνει μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα πάνω από μια ακτή της Γης, καταγράφοντας το Νότιο Σέλας («Aurora Australis») σε έντονους πράσινους και κόκκινους τόνους να φτάνει μέχρι το ζενίθ.

Τα έπαθλα και οι εκθέσεις

Οι νικητές των βραβείων λαμβάνουν τρόπαια και μερίδιο από ένα πακέτο επάθλων που περιλαμβάνει φωτογραφικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και συστήματα απεικόνισης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Daily Mail, οι καλύτερες συμμετοχές κερδίζουν επαγγελματική εκτύπωση και ετήσια δημόσια έκθεση στο Αστεροσκοπείο Parkes, καθώς και τη συμμετοχή τους σε μια περιοδεύουσα έκθεση σε ολόκληρη τη χώρα.