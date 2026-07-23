Πάτρα: Κυνηγούσε την γυναίκα του για να την χτυπήσει – Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Μια γυναίκα στην Πάτρα βίωσε στιγμές τρόμου όταν ο σύζυγός της την καταδίωξε με σκοπό να της επιτεθεί. Κατάφερε να διαφύγει, να καλέσει την Αστυνομία και να κατευθυνθεί προς το Αστυνομικό Τμήμα, όπου οι αρχές την συνόδευσαν με ασφάλεια και συνέλαβαν τον δράστη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στην Πάτρα, όταν ο σύζυγός της την καταδίωξε με σκοπό να της επιτεθεί.
  • Κατάφερε να διαφύγει και να καλέσει άμεσα την Αστυνομία, αναφέροντας ότι κινδύνευε καθώς ο άνδρας την καταδίωκε με το δίκυκλό του.
  • Άμεσα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά να κινητοποιούνται και τις αστυνομικές δυνάμεις να συνοδεύουν τη γυναίκα με ασφάλεια, συλλαμβάνοντας τον σύζυγό της.

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Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στην Πάτρα, όταν ο σύζυγός της την καταδίωξε με σκοπό να της επιτεθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Όπως αναφέρει το tempo.news, κατάφερε να διαφύγει, να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό της και να καλέσει άμεσα την Αστυνομία, αναφέροντας ότι κινδύνευε, καθώς ο άνδρας την καταδίωκε με το δίκυκλό του.

Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, ενημερώνοντας παράλληλα για τη διαδρομή που ακολουθούσε.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινητοποιούνται στην περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν τη γυναίκα με ασφάλεια μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ταυτόχρονα εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον σύζυγό της, προχωρώντας στη σύλληψή του.

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