Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Δερβένι – 7 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Λίγο πριν τις 10:00, ήχησε το 112 για φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω καπνών. Στην επιχείρηση συνδράμουν διεθνείς δυνάμεις από τη Μολδαβία και μέσα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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ΦΩΤΙΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγο πριν τις 10:00 ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών.
  • Σημαντική είναι η διεθνής συνδρομή, καθώς στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν επίσης 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ανέλαβε την υπόθεση και διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγο πριν τις 10:00 ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των καπνών που κατευθύνονται προς την περιοχή.

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Δίνουν μάχη με τις φλόγες 78 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 22 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν συνολικά 7 εναέρια μέσα, και συγκεκριμένα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

 

 

Σύμφωνα με το emakedonia.gr η διεθνής συνδρομή στο πεδίο είναι σημαντική καθώς στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν επίσης 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα από τα μέσα Ιουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Την υπόθεση ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται ήδη στο σημείο και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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