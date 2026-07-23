Λιμάνι Πειραιά: «Πάμε Πάρο για να κάνουμε χαμούλη» – Η ατάκα για την ανακοίνωση των βάσεων – Δείτε βίντεο

Οι Πανελλήνιες τελείωσαν και τα παιδιά που διεκδίκησαν μια θέση στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας, έχουν κλείσει τα βιβλία τους και κάνουν διακοπές ή… ετοιμάζονται για αυτές, με τα νησιά των Κυκλάδων να έχουν την τιμητική τους.

«Όλα τα λεφτά» ήταν οι ατάκες δύο 18χρονων ταξιδιώτων που το πρωί της Πέμπτης (23/7) αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο για να κάνουν… χαμούλη!

Πριν από το Χημικό… οι διακοπές στην Πάρο

«Είμαστε δύο άτομα, ενώ στην παρέα υπάρχουν άλλα 5 άτομα. Πάμε Πάρο για 5 μέρες, για 4 βράδια, πάμε να κάνουμε χαμούλη, ε μπορείτε να καταλάβετε, πάμε με άγριες διαθέσεις, να περάσουμε πάρα πολύ καλά».

Και οι δύο 18χρονοι είπαν στην κάμερα του MEGA ότι περνάμε στο Χημικό.

Μάλιστα ο ένας, με αφορμή ότι σήμερα βγαίνουν οι βάσεις, είπε ότι δεν σκοπεύει να ανοίξει το sms του υπουργείου Παιδείας γιατί σκέφτεται μόνο τις διακοπές και τίποτα άλλο…