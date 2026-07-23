Αλεξανδρούπολη: «Αθήνα ακούει;» – Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω… καύσωνα με μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες

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Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω καύσωνα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή των Φερών στην Αλεξανδρούπολη, με τους αγρότες να μετρούν ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα επλήγησαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές.

«Αθήνα ακούει;»

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αθήνα ακούει; Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκε σε λίγα λεπτά, όμως ο δεσμός μας με τη γη δεν σπάει ποτέ. Θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας».

Παράλληλα, ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης (23/7) της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.