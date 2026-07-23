Αλεξανδρούπολη: «Αθήνα ακούει;» – Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω… καύσωνα με μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες

Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τις Φέρες Αλεξανδρούπολης το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) εν μέσω καύσωνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βαμβακιού, καλαμποκιού και δενδρωδών. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέφρασε την αγωνία των αγροτών, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές την Πέμπτη (23/7) για καταγραφή των καταστροφών.

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Καταστροφές από την χαλαζόπτωση στην Αλεξανδρούπολη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω καύσωνα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή των Φερών στην Αλεξανδρούπολη.
  • Οι αγρότες μετρούν ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική και δενδρώδεις καλλιέργειες.
  • Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αθήνα ακούει;Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκε σε λίγα λεπτά…». Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές για καταγραφή των ζημιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρή χαλαζόπτωση εν μέσω καύσωνα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή των Φερών στην Αλεξανδρούπολη, με τους αγρότες να μετρούν ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα επλήγησαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές.

«Αθήνα ακούει;»

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αθήνα ακούει; Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκε σε λίγα λεπτά, όμως ο δεσμός μας με τη γη δεν σπάει ποτέ. Θα σταθούμε ξανά στα πόδια μας».

Παράλληλα, ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης (23/7) της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

 

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