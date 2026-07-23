Ακρόπολη: Σήμερα απολογείται ο 60χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών

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Σήμερα (23/7) θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι, σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (21/7) στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε επισκέπτες αλλά και σε περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο, ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας τους, δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές, για υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

Επιπλέον, στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.