Ακρόπολη: Σήμερα απολογείται ο 60χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών

Σήμερα, 23 Ιουλίου 2026, αναμένεται να απολογηθεί ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από την Ακρόπολη, το πρωί της Τρίτης. Οι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ιστορικό παρόμοιων περιστατικών.

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Η Ακρόπολη
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα (23/7/2026) θα απολογηθεί ο 60χρονος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι, σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.\n- Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (21/7/2026) στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.\n- Ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά και κατοχή μαχαιριού.

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Σήμερα (23/7) θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι, σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

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Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (21/7) στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε επισκέπτες αλλά και σε περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο, ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

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Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας τους, δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές, για υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

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Επιπλέον, στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.

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