Οι κόρες της Αρετής: Όσα αξίζει να γνωρίζεις για τη μεγάλη δραματική σειρά

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Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία και παρουσιάζει τη μεγάλη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μια ιστορία που στο κέντρο της βλέπουμε την μάνα – Αρετή που, θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

Όσα αξίζει να γνωρίζεις για τη μεγάλη δραματική σειρά του Alpha

«Οι κόρες της Αρετής» είναι από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως καθώς έχει προβληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες με τεράστια επιτυχία.

Έχει αποσπάσει βραβεία και σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς τηλεοπτικές διοργανώσεις.

Είναι η σειρά digital φαινόμενο με τεράστια επιτυχία στο διαδίκτυο και με εκατομμύρια mentions στα social media.

Έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές κοινού, όπου έχει μεταδοθεί, για το σενάριο, και την πυκνή πλοκή της ιστορίας που καθηλώνει, παρασέρνει και συγκινεί τους τηλεθεατές καθ’ ομολογία τους.

Στην ελληνική μεταφορά της από τον Alpha θα δούμε πολύ αγαπημένους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και τη Μυθοπλασία του Alpha: Την Μαριάννα Τουμασάτου, την Ασημένια Βουλιώτη και τον Δημήτρη Αποστολόπουλο τους απολαύσαμε στην αγαπημένη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τον Γιάννο Περλέγκα και την Μάνια Παπαδημητρίου στην πιο επιτυχημένη δραματική σειρά της περασμένης σεζόν, «Να μ’ αγαπάς», την Γεωργία Μεσαρίτη και την Ευφημία Καλογιάννη στις σειρές «Porto Leone» και «Να μ’ αγαπάς».

Την μουσική συνθέτει ο πολυβραβευμένος Νίκος Τερζής.

«Οι κόρες της Αρετής». Η Αρετή θέλει να χαρίσει τα πάντα στις κόρες της. Τί θα τους κοστίσει;

Έρχεται στον Alpha το Φθινόπωρο.

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions