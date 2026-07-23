Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (23/7) – Πού θα δείτε τους αγώνες Ντινάμο Κιέβου-ΠΑΟΚ και Πάκσι-Παναθηναϊκός

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πρώτοι αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων απέναντι σε Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης.
  • Αναλυτικά, ο αγώνας Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ για το Europa League μεταδίδεται στις 20:00 από το OPEN TV. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάκσι για το UEFA Conference League 2026-27 στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.
  • Επίσης, οι αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνουν στιγμιότυπα από το DTM 2026 και αγώνες του ATP 250 2026 Εστορίλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι πρώτοι αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων απέναντι σε Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:55: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

09:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Μαυροβούνιο (WorldCup)

14:00: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00: OPEN TV | Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ (Europa League 2026-2027)

21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

21:00: ΣΚΑΪ | Πάκσι – Παναθηναϊκός UEFA (Conference League 2026-27)

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