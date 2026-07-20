Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το δάσος των παραμυθιών – Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των New York Times – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Το Storyton Hall στη Βιρτζίνια είναι ένας κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός για λάτρεις βιβλίων και το ιδανικό σημείο για λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Όμως, καθώς ένας εκδότης παιδικών βιβλίων διοργανώνει μια συγκέντρωση εκεί, κάποιοι δεν πρόκειται να ζήσουν – ούτε καλά ούτε καλύτερα… Το θέρετρο της Τζέιν Στούαρτ σφύζει από ζωή. Όχι μόνο το συνέδριο του Peppermint Press έχει ξεκινήσειγια τα καλά, α λλά υπάρχουν και πολλές οικογένειες στις εγκαταστάσεις που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε εκδηλώσεις, όπως το κυνήγι θησαυρού στο δάσος των παραμυθιών.

Μια γυναίκα ντυμένη Κοκκινοσκουφίτσα βρίσκεται νεκρή με μια μέθοδο βγαλμένη κατευθείαν από παραμύθι – με ένα σπάνιο και πολύτιμο αντίτυπο από τα «Παραμύθια των Αδελφών Γκριμ» στο καλαθάκι της.

Λίγο μετά, δολοφονείται ένα δεύτερο θύμα, με άλλον έναν θησαυρό εκεί κοντά – έναν τόμο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν που αξίζει χιλιάδες δολάρια. Απ’ ό,τι φαίνεται, ένας κακός λύκος παραμονεύει ανάμεσα στους επισκέπτες και η Τζέιν δεν μπορεί να κάτσει και να περιμένει να έρθει για να τη σώσει ένας όμορφος πρίγκιπας…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews