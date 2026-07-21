Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν τρεις ιρανικοί πύραυλοι – Σειρήνες συναγερμού στο Αμμάν

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Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν το βράδυ της Δευτέρας στο Αμμάν, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή, σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το βασίλειο.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι από την αναχαίτιση δεν καταγράφηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Ιράν εξαπέλυσε παράλληλες επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επιθέσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.

Πηγή: AP