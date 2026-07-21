Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων στη Δράμα – 23 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 τη Δράμα και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στη Δράμα, η έντονη βροχόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, ακινητοποίησαν οχήματα και δυσχέραναν την κυκλοφορία στο κέντρο και στα περίχωρα της πόλης.

Σύμφωνα με το proinostypos.gr, της καταιγίδας προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, εκδηλώθηκε ραγδαία βροχόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα πλημμύρισε κεντρικούς δρόμους και μικρότερες οδούς. Ορισμένοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν παράλληλα πτώσεις και ξεριζώματα δέντρων, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στην κυκλοφορία και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Συνολικά 23 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε κυρίως για πτώσεις δέντρων και κολώνων ηλεκτροδότησης στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της.

Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί μέχρι στιγμής 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και δύο κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

Η έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, περιόρισε την ορατότητα και κατέστησε το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό. Οι συνθήκες αυτές ανάγκασαν τους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Μπουρίνι στα Νέα Μάλγαρα – Καταιγίδες σε Καβάλα και Σέρρες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι καταγράφηκαν στην Κεντρική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε ισχυρό μπουρίνι. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν θυελλώδεις ανέμους, έντονη βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές.

Καταιγίδα έπληξε επίσης περιοχές της Καβάλας, ενώ δυνατές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στις Σέρρες. Στο Αχλαδοχώρι Σερρών, το πέρασμα της κακοκαιρίας συνοδεύτηκε από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η μεταβολή του καιρού είχε προαναγγελθεί από τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για ένα σύντομο αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είχε επισημάνει, τα φαινόμενα θα μπορούσαν κατά τόπους να παρουσιάσουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, ισχυρές βροχές και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.