Φρουροί της Επανάστασης: Ισχυρίζονται ότι έπληξαν υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν και αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία. Τα πλήγματα αποτελούν αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Ιράν Μέση Ανατολή Περσικός Κόλπος
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν με πυραύλους κρουζ, καταστρέφοντας τις στοχευμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ο ισχυρισμός δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.
  • Παράλληλα, οι IRGC ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, ισχυριζόμενοι ότι κατέστρεψαν σύστημα ραντάρ και μαχητικό F-15.
  • Τα πλήγματα έρχονται ως απάντηση σε πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ, με την ανταλλαγή πυρών να συνεχίζεται παρά το MoU που είχαν υπογράψει οι δύο εμπόλεμες πλευρές.

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Σε μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν διευρύνει το εύρος των αντιποίνων του στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ, θέτοντας στο στόχαστρο τόσο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο και τεχνολογικές υποδομές.

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Kαταστροφή data center της Amazon στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι η Αεροδιαστημική τους Δύναμη έβαλε στο στόχαστρο κεντρικές υποδομές δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν με αρκετούς πυραύλους κρουζ, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε σχετική ανακοίνωση, οι IRGC ισχυρίστηκαν ότι οι στοχευμένες υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν καταστράφηκαν.

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον πολιτικών υποδομών στο Νταρχοβίν.


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο άμεσο σχόλιο από το Μπαχρέιν, τις ΗΠΑ ή την Amazon σχετικά με τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Πλήγμα σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Παράλληλα, οι IRGC εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί ανέφεραν ότι η Αεροδιαστημική τους Δύναμη κατέστρεψε ένα σύστημα ραντάρ πυραυλικής άμυνας και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 μέσα σε υπόστεγο κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε στρατιωτική βάση.

Το πλήγμα, σύμφωνα με τους IRGC, ήταν «συνέχεια της επιχείρησης για την εκκαθάριση της περιοχής από ραντάρ και αμυντικά συστήματα, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιο εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones».

Κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, με το Ιράν να απαντά με αντίποινα στοχεύοντας εγκαταστάσεις και βάσεις που υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό σε αρκετές χώρες της περιοχής του Κόλπου.

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται παρά το MoU που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου τους και στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας.

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