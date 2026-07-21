Τι αλλάζει με τα Αirbnb στις πολυκατοικίες – Τα ασφαλιστικά μέτρα και η δικαστική απόφαση

«Φρένο» στα Αirbnb στις πολυκατοικίες βάζει με δικαστική απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η διαχειρίστρια πολυκατοικίας στο κέντρο της πρωτεύουσας κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εν λόγω ιδιοκτήτης δεν μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο ως Airbnb, λόγω του ότι το καταστατικό της πολυκατοικίας ανέφερε ρητά ότι απαγορεύεται η τουριστική εκμετάλλευση των διαμερισμάτων.

Η απόφαση

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες και καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο του καταστατικού. Σε πολλές πολυκατοικίες και κυρίως σε παλαιότερες, η σύνταξη των καταστατικών έχει γίνει πριν από την εμφάνιση των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι πιο σύνθετη και τα δικαστήρια το εξετάζουν κατά περίπτωση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται και είναι σύμφωνη σε αυτό η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.

Ακόμη στο τραπέζι του υπουργείου Δικαιοσύνης φαίνεται πως βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο την αντιμετώπιση των κενών και των ασαφειών που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Το σχέδιο νόμου εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο στις αρχές του φθινοπώρου, θα κατατεθεί στη Βουλή και εφόσον ψηφιστεί θα ισχύσει από τις αρχές του 2027.

Με το νέο πλαίσιο αναμένεται να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αφορούν τις πολυκατοικίες.

Ενδεικτικά κάποια από αυτά αφορούν τις οφειλές κοινοχρήστων, τις αλλαγές χρήσης ακινήτων και τις διαφωνίες μεταξύ συνιδιοκτητών. Και κατά αυτόν τρόπο θα εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που θα βασίζεται σε νομοθεσία που θα χρονολογείται από το 1929.