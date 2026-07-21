Ανατροπή στην Επιστήμη: Κατέρριψαν θεωρία ενός αιώνα για τα διαμάντια

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Μια αναπάντεχη επιστημονική ανακάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα για το διαμάντι, το πιο σκληρό υλικό της φύσης, αμφισβητώντας καθιερωμένες επιστημονικές παραδοχές άνω του ενός αιώνα.

Νέες δοκιμές σε εξαιρετικά λεπτές μεμβράνες αποκάλυψαν κρυφές ιδιότητες που ανοίγουν τον δρόμο για επαναστατικές τεχνολογικές εφαρμογές.

Το διαμάντι είναι γνωστό για την αντοχή του στην πίεση, τη θερμότητα, τα χημικά και τη φθορά. Τώρα, όμως, οι ερευνητές έδειξαν ότι, όταν είναι αρκετά λεπτό, μπορεί επίσης να παράγει ηλεκτρισμό όταν κάμπτεται.

Μια εξαιρετικά λεπτή μεμβράνη διαμαντιού παρήγαγε σταθερά σήματα τάσης υπό μηχανική καταπόνηση, ανατρέποντας τη μακροχρόνια παραδοχή ότι το διαμάντι είναι θεμελιωδώς μη πιεζοηλεκτρικό.

Ερευνητές ανακάλυψαν μια απροσδόκητη ηλεκτρική απόκριση σε εξαιρετικά λεπτές μεμβράνες διαμαντιού, ανατρέποντας μια παραδοχή ενός αιώνα για το συγκεκριμένο υλικό.

Το έργο συντονίστηκε από τον Καθηγητή Zhiqin Chu του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και τον Καθηγητή Yuan Lin του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ (HKU). Για περισσότερο από έναν αιώνα, το διαμάντι είχε αποκλειστεί από την κατηγορία των υλικών που μετατρέπουν τη μηχανική παραμόρφωση σε ηλεκτρικό φορτίο.

Η εξαιρετική του σκληρότητα, η αντοχή, η θερμική αγωγιμότητα, η χημική σταθερότητα, η ακουστική ταχύτητα, η διηλεκτρική αντοχή και το εξαιρετικά ευρύ ενεργειακό χάσμα (bandgap) το καθιστούσαν πολύτιμο σε προηγμένες συσκευές, αλλά συνήθως μόνο ως μια ανθεκτική δομική πλατφόρμα για ξεχωριστά πιεζοηλεκτρικά στρώματα σε μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS).

Ως εκ τούτου, η ιδέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από το διαμάντι θεωρούνταν ευρέως μη ρεαλιστική.

Οι εύκαμπτες μεμβράνες καθιστούν το διαμάντι αποκριτικό

Χρησιμοποιώντας μια πρόσφατα αναπτυχθείσα μέθοδο αποφλοίωσης ακμών, οι ερευνητές του HKU δημιούργησαν μια εξαιρετικά λεπτή και εύκαμπτη μεμβράνη πολυκρυσταλλικού διαμαντιού.

Η κατασκευή του υλικού σε τόσο μικρό πάχος επέτρεψε στο συνήθως άκαμπτο διαμάντι να κάμπτεται σημαντικά, και αυτή η παραμόρφωση παρήγαγε σταθερά μετρήσιμα σήματα τάσης.

Για να διασφαλίσουν ότι τα σήματα δεν προέρχονταν από περιβαλλοντικές παρεμβολές ή τριβοηλεκτρικά σφάλματα λόγω επαφής και τριβής, οι ερευνητές λύγισαν επανειλημμένα τη μεμβράνη υπό διάφορες ελεγχόμενες συνθήκες.

Η σταθερή και επαναλήψιμη ηλεκτρική απόδοση επιβεβαίωσε ότι η μεμβράνη διαμαντιού παρουσίαζε πιεζοηλεκτρική απόκριση.

Τα όρια των κρυστάλλων παράγουν την τάση

Υπολογισμοί από πρώτες αρχές (first-principles calculations) έδειξαν ότι το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στα ασύμμετρα όρια των κρυστάλλων, δηλαδή στις διεπιφάνειες όπου ενώνονται οι επιμέρους κρύσταλλοι διαμαντιού μέσα στη μεμβράνη.

Καθώς η κάμψη αυξανόταν, ηλεκτρικό φορτίο συσσωρευόταν κατά μήκος αυτών των ορίων, παράγοντας μια διαφορά τάσης μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας της μεμβράνης.

Το διαμάντι είναι βιοσυμβατό, χημικά σταθερό και μη τοξικό, καθιστώντας το φαινόμενο δυνητικά χρήσιμο στις ιατρικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες ενέργειας.

Μελλοντικές εμφυτεύσιμες συσκευές, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν πιεζοηλεκτρικές μεμβράνες διαμαντιού ως αισθητήρες παραμόρφωσης ή ως πηγές ενέργειας που παράγουν τον δικό τους ηλεκτρισμό.

Τα ευρήματα επεκτείνουν τις πιθανές χρήσεις του διαμαντιού πέρα από τον παραδοσιακό του ρόλο ως υλικό μηχανικής υποστήριξης. Θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη αξιόπιστων μικροσκοπικών συστημάτων ενέργειας και συσκευών ανίχνευσης που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.