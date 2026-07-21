Νέες απειλές Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σύντομα» το Ιράν – «Θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ανακάμψει»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και προαναγγέλλοντας νέο χτύπημα σε περιοχή όπου φέρεται να έχουν μεταφερθεί πυρηνικά υλικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, ακόμη και αν οι ΗΠΑ σταματούσαν σήμερα τις επιχειρήσεις τους, το Ιράν θα χρειαζόταν δεκαετίες για να ανακάμψει.

«Αν αποχωρούσαμε αυτή τη στιγμή, θα χρειάζονταν 20 ή 25 χρόνια για να ανοικοδομήσουν ό,τι καταστράφηκε. Δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, αλλά ακόμη κι αν φεύγαμε τώρα, θα τους έπαιρνε πολλά χρόνια να ανακάμψουν. Όμως δεν φεύγουμε τώρα», δήλωσε.

«Θα χτυπήσουμε πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι, αν οι περσινές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν είχαν πραγματοποιηθεί, η Τεχεράνη θα είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Θα είχαν πυρηνικό όπλο και δεν θα υπήρχε το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πληροφορίες ότι το Ιράν επιχειρεί να επαναλειτουργήσει μία από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, όπως αναφέρει το Sky News.

«Θα χτυπήσουμε αυτή την εγκατάσταση. Οποιοδήποτε σημείο όπου έστω και σκέφτονται τα πυρηνικά, θα το χτυπήσουμε με πολύ μεγάλη ισχύ», προειδοποίησε.

Αναφορές για μεταφορά πυρηνικού υλικού

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει μεταφέρει πυρηνικό υλικό σε εγκατάσταση στην περιοχή της Νατάνζ, γνωστή ως Pickaxe Mountain, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πιθανό να έχει συμβεί.

«Νομίζω ότι μπορεί να το έχουν κάνει. Δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εκτός αν έχουν και το πυρηνικό υλικό», είπε.

Παράλληλα προανήγγειλε νέο αμερικανικό πλήγμα στην περιοχή.

«Πιθανότατα θα χτυπήσουμε εκείνη την περιοχή πολύ σύντομα και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό», δήλωσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ εκτιμά ότι έχει εντοπίσει την τοποθεσία χιλιάδων φυγοκεντρητών εμπλουτισμού ουρανίου που φέρεται να έχουν μεταφερθεί στην περιοχή.