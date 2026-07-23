Στα άκρα η ένταση ΗΠΑ-Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού», διαμηνύει η Τεχεράνη

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Σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον απηύθυνε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα διατάσσει βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και γεφυρών στο Ιράν έπειτα από κάθε επίθεση της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».