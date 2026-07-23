Στα άκρα η ένταση ΗΠΑ-Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού», διαμηνύει η Τεχεράνη

Σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον απηύθυνε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.
Η δήλωσή του ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα διατάσσει βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και γεφυρών στο Ιράν έπειτα από κάθε επίθεση της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Our defense doctrine is clear: eye for an eye.
Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.
Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».