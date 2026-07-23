Στα άκρα η ένταση ΗΠΑ-Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού», διαμηνύει η Τεχεράνη

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται, με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, να απευθύνει σαφή προειδοποίηση στην Ουάσινγκτον για «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης. Αυτή η δήλωση έρχεται μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για βομβαρδισμούς ιρανικών υποδομών, ενώ το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ-Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, διαμηνύοντας ότι «το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού» και ότι οποιαδήποτε επίθεση θα επιφέρει «σθεναρή και αποφασιστική απάντηση».
  • Η δήλωση του Ιρανού διπλωμάτη ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα διατάσσει βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και γεφυρών στο Ιράν έπειτα από κάθε επίθεση της Τεχεράνης.
  • Το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υπογραμμίζει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

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Σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον απηύθυνε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα διατάσσει βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών και γεφυρών στο Ιράν έπειτα από κάθε επίθεση της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

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