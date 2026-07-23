UKMTO: Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ μετά από επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι

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Δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ Σουκάικ, στις σαουδαραβικές ακτές, σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πλήρωμα επιχειρεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το δεξαμενόπλοιο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η αυθεντικότητα του υλικού.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ, τα ENCELA και LAYLIA, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones. Οι Χούθι υποστήριξαν ότι τα πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει στην περιοχή.

Encelia is a Saudi flagged and owned tanker that was hit by the Houthis. Saudis have now started Jamming GPS across the Red Sea. https://t.co/ap6fUNQbpr pic.twitter.com/rHsDWHFzMc — Ali (@MerruX) July 22, 2026

Το φιλοϊρανικό κίνημα είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας και είχε προειδοποιήσει μέσω ασυρμάτου τα πλοία που κινούνται στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς μεταφορές.