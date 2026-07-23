UKMTO: Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ μετά από επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι

Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος. Η βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανακοίνωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

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Διεθνή Νέα

UKMTO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).
  • Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος, την οποία το πλήρωμα καταβάλλει προσπάθειες να θέσει υπό έλεγχο.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου.

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Δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ Σουκάικ, στις σαουδαραβικές ακτές, σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πλήρωμα επιχειρεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το δεξαμενόπλοιο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η αυθεντικότητα του υλικού.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ, τα ENCELA και LAYLIA, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones. Οι Χούθι υποστήριξαν ότι τα πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει στην περιοχή.

Το φιλοϊρανικό κίνημα είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας και είχε προειδοποιήσει μέσω ασυρμάτου τα πλοία που κινούνται στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς μεταφορές.

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