Τραγωδία στην Καλιφόρνια: 2χρονος βρήκε όπλο στον καναπέ και αυτοπυροβολήθηκε – Στο δικαστήριο η μητέρα του

Μια 20χρονη μητέρα από την Καλιφόρνια, η Τζαμάρια Κομπ, και ο σύντροφός της, Αρμάντ Μπράιτ, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης παιδιού που οδήγησε στον θάνατο, μετά τον τραγικό αυτοπυροβολισμό του 2χρονου γιου της, Α’μιέρ Ντο, με όπλο που βρέθηκε σε καναπέ. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς φύλαξης όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Καλιφόρνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 20χρονη μητέρα από την Καλιφόρνια εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες μετά τον τραγικό θάνατο του 2χρονου γιου της, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα με όπλο μέσα στο σπίτι.
  • Οι εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει στο ζευγάρι κατηγορίες για κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατό του, καθώς και για παράνομη αποθήκευση όπλου.
  • Οι αρχές ανέφεραν ότι το παιδί φέρεται να εντόπισε το όπλο κρυμμένο ανάμεσα σε μαξιλάρια καναπέ και, σε ένα τραγικό ατύχημα, πυροβολήθηκε μόνο του. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς φύλαξης όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με σκυθρωπό πρόσωπο εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια 20χρονη μητέρα από την Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες μετά τον τραγικό θάνατο του 2χρονου γιου της, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα με όπλο μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Η Τζαμάρια Κομπ και ο 52χρονος σύντροφός της, Αρμάντ Μπράιτ, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο για την πρώτη τους ακρόαση σχετικά με τον θάνατο του αδικοχαμένου παιδιού.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει στο ζευγάρι κατηγορίες για κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατό του, για κακοποίηση δεύτερου ανήλικου παιδιού της οικογένειας, καθώς και για παράνομη αποθήκευση όπλου.

«Ο θάνατος ενός παιδιού αποτελεί μια βαθιά τραγωδία. Το γραφείο μας δεσμεύεται να αναζητήσει ευθύνες σε περιπτώσεις όπου η παράνομη και μη ασφαλής πρόσβαση σε όπλα οδηγεί σε καταστροφικές απώλειες», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, Τζέισον Άντερσον.

Η 20χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κρατούνται με εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων και επέστρεψαν στη φυλακή μετά την ακροαματική διαδικασία.

Frederick M. Brown/CA Post

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου, σε κατοικία στη λεωφόρο Βικτόρια, στην περιοχή Χάιλαντ της Καλιφόρνια. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από κλήση για πυροβολισμό και εντόπισαν το παιδί σοβαρά τραυματισμένο. Ο 2χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις αρχές, το παιδί εντόπισε ένα όπλο που ήταν κρυμμένο ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία. Ο 2χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από τον πυροβολισμό, ενώ ένα ακόμη μικρό παιδί που βρισκόταν στο σπίτι απομακρύνθηκε και τέθηκε υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Βίντεο από το σημείο έδειχνε την κατοικία αποκλεισμένη με αστυνομική κορδέλα, αρκετά περιπολικά και ισχυρή παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κομπ είχε αναρτήσεις στις οποίες ανέφερε ότι τα δύο παιδιά της ήταν «ο κόσμος της». Φίλη της οικογένειας δήλωσε ότι πιστεύει πως η μητέρα δεν θα έθετε ποτέ τα παιδιά της σκόπιμα σε κίνδυνο, χαρακτηρίζοντάς την «μια πολύ καλή μητέρα».

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς φύλαξης όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μελέτες που αφορούν την περίοδο 2003-2021 έχουν δείξει ότι τα πυροβόλα όπλα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ, με πολλές περιπτώσεις να αφορούν περιστατικά όπου ανήλικοι έρχονται σε επαφή με όπλα που δεν είναι ασφαλισμένα ή φυλάσσονται γεμάτα.

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