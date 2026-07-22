Μεσσηνία: Οι απολογίες των «3» που προφυλακίστηκαν για εμπρησμούς – Στο «κάδρο» υπόθεση ανεξιχνίαστης δολοφονίας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ένας πυροσβέστης, ένας κοινοτάρχης και ο αδελφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμούς και εκβιασμούς στη Μεσσηνία. Οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, η έρευνα φαίνεται ότι διευρύνεται, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παράνομες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και μία ανεξιχνίαστη δολοφονία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας τους ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, οι τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι και απέρριψαν όσα τους καταλογίζονται.

Ο πυροσβέστης υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τους εμπρησμούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τους εμπρησμούς που μου αποδίδονται. Ως πυροσβέστης, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην προστασία των δασών και των κατοίκων. Η σχέση μου με τους δύο συγκατηγορουμένους μου ήταν αποκλειστικά κοινωνική. Δεν υπήρχε στενή συναναστροφή τα τελευταία χρόνια», υποστήριξε.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να ανέφερε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τους δύο συγκατηγορουμένους του πριν από τα περιστατικά που ερευνούν οι Αρχές.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης φέρεται να απέδωσε τις καταγγελίες σε πολιτικές σκοπιμότητες, συνδέοντάς τες με την επανεκλογή του. «Η επανεκλογή μου δεν άρεσε σε ορισμένους. Από τότε ξεκίνησε μια σειρά καταγγελιών εις βάρος μου, οι οποίες, όπως υποστηρίζω, δεν έχουν πραγματική βάση», ανέφερε.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση και των τριών κατηγορουμένων.

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στους τρεις κατηγορουμένους αποδίδονται, μεταξύ άλλων, επτά εμπρησμοί, εκβιασμοί, επιθέσεις και φθορές ξένων περιουσιών.

Η έρευνα αφορά περιστατικά που φέρονται να είχαν ως στόχο αγρότες και περιουσίες στην περιοχή της Μεσσηνίας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες για πιθανές παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι Αρχές φέρονται να έχουν εντάξει στη δικογραφία συνομιλίες, το περιεχόμενο των οποίων αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες:

— «Επειδή πρέπει να φτιάξω και [ακατάληπτο], εκείνο το κομμάτι που είχαμε βάλει να το αφήσω;»

— «Και τι; Θα έχουμε πρόβλημα;»

— «Δεν ξέρω, μην πέσουμε σε κανέναν έλεγχο».

— «Άσε να δω εκεί πέρα, με το Δασαρχείο, να δούμε τι θα κάνουμε».

— «Παίρνει επιδοτήσεις».

Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με ανεξιχνίαστη δολοφονία

Η έρευνα δεν περιορίζεται στους εμπρησμούς και στους εκβιασμούς. Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι να συνδέονται με τη δολοφονία γυναίκας, η οποία είχε σημειωθεί πριν από λίγα χρόνια στην περιοχή και παραμένει ανεξιχνίαστη, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν τους τρεις προφυλακισμένους με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων και, μετά τις απολογίες τους, στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους.