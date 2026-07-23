Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα παραστεί στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε την απόφασή της να μην παραστεί στην εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, όσο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παράλληλα, κατήγγειλε απειλητικά μηνύματα από τον εκπρόσωπο Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα οποία συνδέει με τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αναμένοντας δημόσια τοποθέτηση επί του ζητήματος.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε την απόφασή της να μην παραστεί στην εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Το κόμμα της δεν πρόκειται να συμμετάσχει όσο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
  • Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα και έμμεσες απειλές από τον εκπρόσωπο Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλο Παπαδημητρίου. Αυτά συνδέονται με τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ακόμη ότι αναμένει τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, επί του ζητήματος.

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Την απόφασή της να μην παραστεί στην εκδήλωση για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο ανακοίνωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης με θέμα «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη», η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση όσο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Είναι αυτονόητο, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξει πολιτειακού παράγοντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα και έμμεσες απειλές από τον εκπρόσωπο Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλο Παπαδημητρίου, τα οποία, όπως υποστήριξε, συνδέονται με τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ανέφερε ακόμη ότι αναμένει τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, επί του ζητήματος.

Υπενθυμίζεται ότι την απόφασή του να μην παραστεί στη δεξίωση έχει ανακοινώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

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