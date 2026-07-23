Γιάννης Κρητικός: «Το επίθετό μου προέκυψε από λάθος» – Η άγνωστη ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε ο Γιάννης Κρητικός, όπου -μεταξύ άλλων- μίλησε για την πορεία του στη μουσική, την τυχαία ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα, την ενασχόλησή του με την υποκριτική, αλλά και τα επαγγελματικά σχέδια που θα ήθελε να εξερευνήσει στο μέλλον.

Ο γνωστός λυράρης αποκάλυψε ότι το επίθετο με το οποίο έγινε ευρέως γνωστός δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής, αλλά ενός… λάθους που συνέβη στα πρώτα του βήματα στην Αθήνα. Όπως εξήγησε, το πραγματικό του επίθετο είναι Τσαγκαράκης και η ιστορία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για μουσικό σχήμα.

«Το επίθετο προέκυψε από λάθος. Ο Νίκος Νομικός είχε φτιάξει ένα σχήμα με τον Μιχάλη Δημητριάδη και, ως πιτσιρικάς, συμμετείχα κι εγώ στη φωτογράφιση κρατώντας τη λύρα. Κάποιος ρώτησε “πώς λένε το παιδί με τη λύρα;” και του απάντησαν “ο Γιάννης ο Κρητικός”. Τους είπα “παιδιά, δεν είμαι ο Πάριος για να με γράφετε ο Γιάννης ο Κρητικός”. Παρ’ όλα αυτά, εδώ και 23 χρόνια με ξέρουν όλοι ως Γιάννη Κρητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην προσωπικότητά του, στάθηκε στην κρητική «κουζουλάδα», όπως την περιέγραψε, τονίζοντας πως είναι ένα στοιχείο που τον συνοδεύει από μικρή ηλικία και δεν πρόκειται να αποχωριστεί ποτέ.

«Με χαρακτηρίζει η κουζουλάδα, η τρέλα που τη φέρω από μικρή ηλικία. Δεν μπορώ να την αποβάλω από πάνω μου και, ακόμη και στα άσχημά μου, βγαίνει ένα κομμάτι τρέλας, κουζουλάδας», είπε.

Η ενασχόλησή του με την υποκριτική δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει, αλλά προέκυψε μέσα από επαγγελματικές προτάσεις που ακολούθησαν τη νίκη του στο «Your Face Sounds Familiar».

«Η υποκριτική προέκυψε από σπόντα. Ήταν το 2016, μετά τη νίκη μου στο YFSF. Είχα μια πρόταση από τη Βασιλική Ανδρίτσου, με την οποία κάναμε ένα μουσικοθεατρικό σε ένα μαγαζί στο Γκάζι. Έπειτα ήρθε η πρόταση από τον Αλέξανδρο Ρήγα και μου έδωσε έναν όμορφο ρόλο στις “Εκκλησιάζουσες”, το 2018», αποκάλυψε.

Παρά την εμπειρία που έχει αποκτήσει στη σκηνή, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται σαν επισκέπτης στον χώρο της υποκριτικής.

«Όποτε βρίσκομαι στο υποκριτικό κομμάτι, λέω “τι δουλειά έχω εγώ εδώ; Εγώ λύρα παίζω”. Έχω κάνει σεμινάρια υποκριτικής, αλλά δεν έχω κάνει μαθήματα. Δηλώνω εμπειροπράκτης», σημείωσε.

Τέλος, απαντώντας στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την παρουσίαση, ξεκαθάρισε ότι θα τον ενδιέφερε περισσότερο ένα ψυχαγωγικό πρότζεκτ με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

«Θα με ενδιέφερε ένα σόου, όπως έκανε παλαιότερα ο Βλάσσης Μπονάτσος ή ο Φερεντίνος, που έκανε φάρσες. Η παρουσίαση ως παρουσίαση, όχι ακριβώς», ανέφερε ο Γιάννης Κρητικός.