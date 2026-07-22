Χάρις Αλεξίου για την Μαίρη Λίντα: «Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες…»

Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έχει σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο, με τον κόσμο να πενθεί μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες που έχουν περάσει από τη χώρα μας. Η Χάρις Αλεξίου σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, «αποχαιρέτησε» με συγκινητικό τρόπο την επιτυχημένη καλλιτέχνιδα με την μαγευτική φωνή.

Η Χάρις Αλεξίου, στο Instagram story της δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μαίρης Λίντα από μουσική της εμφάνιση. Η ερμηνεύτρια στο στιγμιότυπο φαίνεται πως απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ ενδεχομένως να χορεύει κιόλας, στον ρυθμό του τραγουδιού που ερμήνευε.

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε τη φωτογραφία, η Χάρις Αλεξίου έχει γράψει: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».