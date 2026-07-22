Χάρις Αλεξίου για την Μαίρη Λίντα: «Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες…»

Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έχει σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η Χάρις Αλεξίου «αποχαιρέτησε» την πολυαγαπημένη ερμηνεύτρια, με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram προφίλ της. 

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Lifestyle

Μαίρη Λίντα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έχει σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο.
  • Η Χάρις Αλεξίου σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, «αποχαιρέτησε» με συγκινητικό τρόπο την επιτυχημένη καλλιτέχνιδα.
  • Στο μήνυμά της, η Χάρις Αλεξίου έγραψε: «Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».

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Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έχει σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο, με τον κόσμο να πενθεί μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες που έχουν περάσει από τη χώρα μας. Η Χάρις Αλεξίου σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, «αποχαιρέτησε» με συγκινητικό τρόπο την επιτυχημένη καλλιτέχνιδα με την μαγευτική φωνή.

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Η Χάρις Αλεξίου, στο Instagram story της δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μαίρης Λίντα από μουσική της εμφάνιση. Η ερμηνεύτρια στο στιγμιότυπο φαίνεται πως απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ ενδεχομένως να χορεύει κιόλας, στον ρυθμό του τραγουδιού που ερμήνευε.

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε τη φωτογραφία, η Χάρις Αλεξίου έχει γράψει: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα». 

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Χάρις Αλεξίου Μαίρη Λίντα

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