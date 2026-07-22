Γλυκερία για την απώλεια της Μαίρης Λίντα: «Υπήρξες μια σπουδαία τραγουδίστρια, με ξεχωριστή φωνή και ψυχή»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Από την ώρα που γνωστοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, εκατοντάδες αναρτήσεις έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Με αυτές, απλοί άνθρωποι, αλλά και προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, λένε το δικό τους «αντίο» στην πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία «μάγεψε» με την φωνή της εκατομμύρια Έλληνες.

Η Γλυκερία θέλησε να «αποχαιρετήσει» δημοσίως την Μαίρη Λίντα, κάνοντας ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, δημοσίευσε μία φωτογραφία της αείμνηστης ερμηνεύτριας, η οποία αποτυπώνει την αρχοντιά που απέπνεε η Μαίρη Λίντα.

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Μαίρη Λίντα. Υπήρξες μια σπουδαία τραγουδίστρια, με ξεχωριστή φωνή και ψυχή που θα θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό», ανέφερε η Γλυκερία στην ανάρτησή της για την Μαίρη Λίντα.