Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών – «Έφυγε ήρεμα έχοντας στο πλευρό της την κόρη της»

Η Μαίρη Λίντα, η Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, απεβίωσε ήρεμα σε ηλικία 91 ετών, στις 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00, στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η ανακοίνωση από το Γηροκομείο αναφέρει ότι έφυγε έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη, Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του ιδρύματος.

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ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών, σήμερα 22 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.
  • «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε», αναφέρει η ανακοίνωση.
  • Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενήθηκε από τις 31/10/2018 με δική της πρωτοβουλία.

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«Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε» αναφέρει το Γηροκομείο Αθηνών σε ανακοίνωσή του για την Μαίρη Λίντα.

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H ανακοίνωση από το Γηροκομείο Αθηνών

Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του.

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Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε.

Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού.

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Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών

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