Μαίρη Λίντα: Το «αντίο» από την Λίνα Μενδώνη -«Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού»

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε την ιδιαίτερη θλίψη της για την απώλεια της Μαίρης Λίντα, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Τόνισε τη μακρόχρονη πορεία της ως κορυφαίας ερμηνεύτριας, την καθοριστική της συμβολή στα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια, ιδίως μέσω της συνεργασίας της με τον Μανώλη Χιώτη, και το διαρκές αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική μουσική.

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Πολιτική

ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού», αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απώλεια της Μαίρης Λίντα.
  • Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια.
  • Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά.

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«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε» αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

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«Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού» πρόσθεσε.

«Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά. Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου» καταλήγει η ανακοίνωση.

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